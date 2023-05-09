«Мег 2: Впадина»: несколько мегаладонов, Джейсон Стэйтем и тиранозавр в первом трейлере продолжения блокбастера Warner Bros. о гигантской акуле

Ночью Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер будущего научно-фантастического боевика «Мег 2: Впадина» / Meg 2: The Trench — продолжения суперпопулярного блокбастера 2018 года о гигантской акуле по мотивам книги 1999 года «The Trench» Стива Альтена.

Курс Fullstack Web Development Ми не візьмемо з тебе грошей, поки ти не знайдеш роботу 😉 Запишіть мене на курси

Действие второй части развернется спустя несколько лет после событий предыдущего фильма. Джейсон Стэйтем («Мег», «Операция «Фортуна»: Искусство победы») вернется к роли водолаза-спасателя Джонаса Тейлора и отправиться в новую экспедицию, где его будут ждать неутомимые экзопреступники и гигантские акулы — гигантские мегалоны .

Кроме Джейсона Стейтема в «Мэг 2» появятся Ву Джинг («Мего»), София Кай («Мэг»), Пейдж Кеннеди («Мего»), Серхио Пэрис-Менчета («Рэмбо 5: Последняя кровь»), Скайлер. Самуэльс, Сиенна Гилори, Клифф Кертис и другие.

Продолжение поставил режиссер Бен Уитли («Перестрелка») — по сценарию Дина Джоргариса, Йона Хёбера и Эриха Хёбера.

В украинский прокат «Мег 2: Впадина» выйдет 3 августа 2023 года.

Трейлер к фильму «Мег 2: Впадина» — с украинским дубляжом

В оригинале (на английском)