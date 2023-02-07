MEGOGO запустился в Польше — с отдельным планом для украинцев и украинским контентом с польским дубляжом от внутренней студии

MEGOGO анонсировал очередную экспансию за границу — крупнейший украинский онлайн-кинотеатр заработал в Польше, ставшей 14-м рынком, где компания будет предоставлять свои услуги. Частью этих усилий стало открытие офиса в Варшаве и существенное расширение каталога польского контента.

Линейка подписок MEGOGO в Польше представлена ​​несколькими тарифами, традиционно отличающимися стоимостью и наполнением. Самая доступная «Стартовая» стоит 9,99 злотых в месяц, а самая дорогая подписка на «Максимальная» — 39,99 злотых. Подписка «Оптимальная» за 29,99 злотых в месяц ввиду цены является чем-то средним между базовым и максимальным планами. Особняком стоит план «ТВ и Кино UA» за 14,99 злотых в месяц — специальный пакет для украинцев в Польше, включающий 70 популярных украиноязычных телеканалов.

В то же время, команда MEGOGO Voice, собственная студия озвучивания медиасервиса, подготовила польскоязычные озвучки для украинских фильмов и сериалов — уже доступны ленты «Джек и Лондон», «Любовь и блоггеры», сериал «Брюс» и другие.

«За одиннадцать лет мы сформировали очень мощную команду! Качество продукта MEGOGO и уникальные компетенции наших специалистов позволяют продолжать работу на высоком уровне при всех вызовах времени, а также развиваться, в том числе и на международных рынках. С начала полномасштабного вторжения миллионам украинцев пришлось покинуть дома и найти убежище в Польше. Заинтересованность в нашем сервисе здесь настолько высока, что открытие офиса было только вопросом времени», Владимир Боровик, СЕО и основатель MEGOGO

Польский офис MEGOGO в Варшаве возглавил Артур Пацула, ранее работавший в The Walt Disney Company, Sony Music Poland и Solopan. Что касается каталога польского контента, предложение сервиса в первую очередь включает пакеты телевидения с интерактивными функциями, а также пополняемую библиотеку фильмов и сериалов. По словам Артура Пацулы, ТВ-пакеты будут охватывать все ведущие каналы польского рынка, такие как TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV.

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Ознакомиться со всеми контентными предложениями MEGOGO на территории Польши можно на официальном сайте компании по ссылке.