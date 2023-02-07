MEGOGO запустился в Польше — с отдельным планом для украинцев и украинским контентом с польским дубляжом от внутренней студии

MEGOGO анонсировал очередную экспансию за границу — крупнейший украинский онлайн-кинотеатр заработал в Польше, ставшей 14-м рынком, где компания будет предоставлять свои услуги. Частью этих усилий стало открытие офиса в Варшаве и существенное расширение каталога польского контента.
Линейка подписок MEGOGO в Польше представлена несколькими тарифами, традиционно отличающимися стоимостью и наполнением. Самая доступная «Стартовая» стоит 9,99 злотых в месяц, а самая дорогая подписка на «Максимальная» — 39,99 злотых. Подписка «Оптимальная» за 29,99 злотых в месяц ввиду цены является чем-то средним между базовым и максимальным планами. Особняком стоит план «ТВ и Кино UA» за 14,99 злотых в месяц — специальный пакет для украинцев в Польше, включающий 70 популярных украиноязычных телеканалов.
В то же время, команда MEGOGO Voice, собственная студия озвучивания медиасервиса, подготовила польскоязычные озвучки для украинских фильмов и сериалов — уже доступны ленты «Джек и Лондон», «Любовь и блоггеры», сериал «Брюс» и другие.
«За одиннадцать лет мы сформировали очень мощную команду! Качество продукта MEGOGO и уникальные компетенции наших специалистов позволяют продолжать работу на высоком уровне при всех вызовах времени, а также развиваться, в том числе и на международных рынках.
С начала полномасштабного вторжения миллионам украинцев пришлось покинуть дома и найти убежище в Польше. Заинтересованность в нашем сервисе здесь настолько высока, что открытие офиса было только вопросом времени»,
Владимир Боровик,
СЕО и основатель MEGOGO
Польский офис MEGOGO в Варшаве возглавил Артур Пацула, ранее работавший в The Walt Disney Company, Sony Music Poland и Solopan. Что касается каталога польского контента, предложение сервиса в первую очередь включает пакеты телевидения с интерактивными функциями, а также пополняемую библиотеку фильмов и сериалов. По словам Артура Пацулы, ТВ-пакеты будут охватывать все ведущие каналы польского рынка, такие как TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV.
Ознакомиться со всеми контентными предложениями MEGOGO на территории Польши можно на официальном сайте компании по ссылке.
З початку війни перегляди українських фільмів на MEGOGO зросли вп’ятеро, лідери у 2022 році — «Снайпер. Білий ворон» та «Я працюю на цвинтарі»