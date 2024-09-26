Meizu представила смартфон Lucky 08 — AMOLED 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 и ИИ за $230

Meizu представила необычный смартфон Lucky 08 со странным блоком камер, неплохими характеристиками и помощником ИИ с вызывающей кнопкой. Все это за $230-300.

Телефон Meizu Lucky 08 получил дисплей 6,78″ 8T LTPO AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Экран имеет общую пиковую яркость 1600 нит и достигает локальной пиковой яркости 5000 нит. Специальный режим для улицы регулирует яркость во время прогулок на солнце.

В смартфоне работает процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Он имеет 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ накопителя. Необычный блок камер Meizu называет системой камер Star Track. Он содержит 108 МП основную камеру (ISOCELL HM6), 2 МП макрообъектив и светодиодную вспышку. Долгое время автономной работы обеспечивает аккумулятор 6000 мАч с возможностью зарядки мощностью до 33 Вт.

Телефон получил ОС Flyme AI от Meizu. Помощь ИИ включает множество функций: среди них автоматического ответа на звонки, резюмирование разговоров, помощь покупателю с поиском лучшей цены на рынке и тому подобное. Интеллектуальный помощник может отвечать на поисковые запросы, анализировать документы, транскрибировать и обобщать голосовые записи.

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Кнопка питания Meizu Lucky 08 также позволяет быстро управлять ИИ. Телефон предлагает функцию Flyme Link для взаимодействия с электромобилями Polestar, Lynk & Co и Lotus, входящих в группу Geely.

Meizu Lucky 08 будет поставляться в цветах Star White и Meteorite Black. Цены чрезвычайно приятные: $230 за модель 8/256 ГБ и $300 за 12/512 ГБ. Неизвестно, появится ли смартфон на международном рынке, ведь это требует адаптации функций ИИ.

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Источник: GSMArena

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