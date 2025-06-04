Новости Кино 04.06.2025 в 09:45 comment views icon

Amazon экранизирует драму с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI — с россиянином в роли «главного злодея»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Amazon экранизирует драму с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI — с россиянином в роли «главного злодея»
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Amazon MGM Studios работает над новым фильмом под названием «Искусственный» / Artificial — комедийной драмой во вселенной ИИ, которая экранизирует переворот в OpenAI и временное увольнение Сэма Альтмана.

Согласно Deadline, сценарий к фильму написал Саймон Рич, многолетний автор «Saturday Night Live», тогда как на режиссерскую роль претендует создатель прошлогоднего «Квира» Лука Гуаданьино. Что касается актерского состава, то на данный момент участие в переговорах принимают Эндрю Гарфилд, Моника Барбаро и Юра Борисов из «Аноры» (куда же в Голливуде без россиян?). Последний, по предварительным слухам, сыграет «главного злодея» (и также уроженца России) Илью Суцкевера, тогда как Гарфилд возьмет на себя роль Альтмана, а Барбаро — главного технического директора Миры Мурати.

«Искусственный» покажет хаотичную борьбу за власть OpenAI в 2023 году, когда правление компании во главе с Суцкевером отстранило Сэма Альтмана с должности гендиректора, утверждая, что «он не был постоянно откровенен в общении, препятствуя способности правления выполнять свои обязанности». Мира Мурати, главный технический директор OpenAI, была назначена временным генеральным директором. Позже в конфликт вмешалась Microsoft, которая была одним из главных инвесторов компании, а также сотрудники, объявившие бойкот. В конце концов Альтмана вернули на должность, где он работает успешно и по сей день, тогда как Мурати и Суцкевер на данный момент уже покинули компанию и основали собственные ИИ-стартапы.

Фильм продолжит сотрудничество Гуаданьино с Amazon MGM после спортивной трагикомедии «Соперники» и триллера «После охоты», который дебютирует в кинотеатрах в октябре. Изначально режиссер планировал заняться производством фильма о Сержанте Роке, однако DC его отменила.

Производство «Искусственного» начнут этим летом, со съемками в Сан-Франциско и Италии.

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