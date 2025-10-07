Меньше чем "золотой миллиард": только 1% людей в мире имеют здоровую диету

В отчете EAT-Lancet Commission 2025 отмечается, что менее 1% людей на планете придерживаются принципов здорового питания, не нанося при этом вреда собственному здоровью и окружающей среде.

Среди авторов отчета, анализирующего влияние глобальной системы продовольствия на окружающую среду и здоровье людей, диетологи, климатологи, экономисты, врачи и аграрии из 35 стран. По результатам исследования специалисты пришли к выводу, что современная система производства пищевых продуктов угрожает климату, провоцирует загрязнение почвы, воды, воздуха и нарушает круговорот азота и фосфора.

Исследователи утверждают, что масштабный переход к системе здорового питания позволил бы ежегодно избегать 15 млн преждевременных смертей и уменьшить объемы выбросов парниковых газов на 20%. Изменение пищевых предпочтений также позволило бы восстановить экосистемы и сделало бы глобальную продовольственную систему более устойчивой.

«Если бы все люди питались здоровой пищей, мы смогли бы прокормить 10 млрд человек к 2050 году, используя на 7% меньше земли, чем сегодня. Этот отчет — не о запретах, а о возможностях. Он показывает, что изменив то, что мы едим, мы можем одновременно улучшить здоровье людей и восстановить планету. Это повод не для тревоги, а для действия — и для празднования», — утверждает главный научный сотрудник EAT Фабрис ДеКлерк.

Он добавил, что человечество до этого никогда не имело возможности кормить больше людей, используя меньшее количество ресурсов. В отчете подчеркивается, что сейчас 6,9 млрд людей на планете потребляют чрезмерное количество пищи, преимущественно мяса, молочных продуктов, сахара и ультраобработанных товаров. В то же время 3,7 млрд жителей имеют ограниченный доступ к здоровому питанию.

Авторы отчета рекомендуют поддерживать так называемую Планетарную диету здоровья (Planetary Health Diet, PHD), которая включает овощи, фрукты, бобовые, орехи, цельнозерновые злаки. При этом мясо, рыба и молочные продукты считаются необязательными. В отношении них созданы четкие верхние пределы потребления.

PHD предполагает, что в течение недели вполне достаточно 200 г говядины. Как отмечает Фабрис ДеКлерк, эта диета довольно гибкая и адаптирована к культурным и этническим особенностям. По его словам, в большинстве случаев традиционные кухни разных стран лучше отражают принципы здорового питания.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

ДеКлерк также добавил, что тот 1% людей, которые придерживаются указанных принципов, живут в развитых странах с достойным заработком и доступом к здоровым продуктам. Исследователь подчеркнул, что среди наиболее ярких примеров, страны Средиземноморья и Юго-Восточной Азии.

Соавтор отчета, директор Потсдамского института исследования влияния климата Иоганн Рокстрем также подтвердил, что реформирование глобальной продовольственной системы необходимо для дальнейшей безопасности и здоровья людей и экосистем в будущем. По подсчетам авторов отчета, сейчас 30% самых богатых представителей человечества на планете оказывают более 70% негативного влияния на экологию в связи с пищевыми предпочтениями.

Исследователи призывают руководство стран к немедленным действиям. Они предлагают реформирование продовольственной системы, советуют поддерживать доступ к здоровым продуктам и переход к устойчивым продовольственным практикам.

Источник: Science Focus