Mercedes-Benz и NVIDIA совместно создадут вычислительную автомобильную платформу следующего поколения





Автопроизводитель Mercedes-Benz объединил усилия с компанией NVIDIA с целью разработки компьютерной платформы следующего поколения для транспортных средств. По задумке, это будет полнофункциональное решение с обширными функциональными возможностями, поддерживающее широкий перечень возможностей – от беспроводного обновления программного обеспечения до автономного вождения. Mercedes-Benz планирует начать внедрение новой технологии на своих автомобилях с 2024 года.

Новая платформа будет основана на технологии системы-начипе NVIDIA Orin и программном стеке Drive AGX. NVIDIA впервые представила Orin в 2019 году, но не поделилась какими-либо подробными сведениями о чипсете, помимо способности выполнять до 200 трлн операций в секунду при меньшем энергопотреблении по сравнению с существующими решениями.

Платформа включает полный набор системного программного обеспечения, который может поддерживать различные автоматизированные приложения для вождения. Например, упоминаются передовые системы помощи водителю, такие как Tesla Autopilot и Cadillac Super Cruise, а также функции парковки без участия водителя, такие как Tesla Smart Summon. Также платформа обеспечит возможность обновления ПО беспроводным способом аналогично тому, как сейчас устанавливаются обновления на смартфонах.

Кроме того, платформа поддерживает и различные системы обеспечения безопасности. Например, система NVIDIA Drive может отслеживать голову и глаза водителя, чтобы определять, когда они обращают (или не обращают) внимание на дорожную обстановку. Также система способна отслеживать частоту моргания, чтобы выявлять сонливость водителя. В зависимости от предпочтений производителя, система может предупреждать водителя, используя звуковые, визуальные или тактильные сигналы, чтобы вернуть их внимание к дороге. Вместе с тем, Drive IX может контролировать окружающее пространство за пределами автомобиля. Если водитель собирается выйти из автомобиля, но не заметил приближающегося велосипедиста, Drive IX выдает предупреждение или физически воспрепятствует открытию двери до тех пор, пока велосипедист не проедет безопасно.

Также отмечается, что благодаря беспроводным обновлениям из облачной среды перечень доступных функций и возможностей со временем может расширяться, «увеличивая стоимость автомобиля».

Источник: The Verge