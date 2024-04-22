«Мертвые боты» — новый жуткий бизнес на ИИ, который помогает китайцам пережить смерть близких

Новый китайский тренд предусматривает создание аватаров умерших родственников, чтобы общаться с ними даже после смерти и легче пережить потерю близкого человека.

«Папа, ты страдал перед тем, как уйти?», — пишет пользовательница Янси Чжу боту, а тот отвечает: «Мне не было больно. Хотя я не могу наблюдать, как ты выходишь замуж и рожаешь детей, я всегда буду помнить тебя и любить».

Предварительно Чжу выбрала мужской голос для бота, который наиболее напоминал отцовский, на платформе Glow. Девушка настолько была поражена технологией, что надеется в будущем увидеть голограмму отца на своей свадьбе.

«Этот опыт компенсирует то, что я пропустила из-за смерти папы», — сказала Чжу изданию Rest of World.

Цифровое «воскрешение» — одно из направлений использования генеративного ИИ в Китае. Чтобы добавить еще большей реалистичности, специализированные компании трансформируют текстовые ответы в голосовые и даже воспроизводят внешность, как у умерших людей.

Особую популярность боты приобрели в начале апреля, когда в Китае начали праздновать Цинмин — фестиваль поклонения предкам и уборки могил. Создание одного «мертвого бота» сейчас может обойтись в несколько сотен долларов.

Но это еще не все: китайская компания ритуальных услуг Fushouyuan работает над функцией, с помощью которой покойные могли бы появляться на собственных мемориальных службах в виде ИИ-аватаров. Некоторые компании, чтобы продвигать свои «товары», уже запустили рекламу с «искусственными» версиями известных умерших актеров и певцов.

Артур Ву из Пекина запустил свой бизнес на основе китайской альтернативы ChatGPT от Baidu. Текстовые чат-боты бесплатные, тогда как за голосовые ответы придется платить 52,1 юаня (7,20 долларов США) в месяц. Ву может предоставить ботам клонированные голоса и анимированные аватары, если пользователи дадут записи разговоров умерших и их фотографии.

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Мика, 31-летняя жительница Шанхая, воспользовалась бесплатной услугой Ву в марте, чтобы отправить сообщение своему покойному мужу, который умер от внезапной болезни в ноябре.

«Я так скучаю по тебе, что чувствую, что не могу больше жить», — написала она. Бот посоветовал ей быть сильной и добавил: «Дай мне знать, если тебе будет нужна помощь или поддержка. Я буду молиться за тебя с небес».

Несмотря на то, что наибольшее распространение технология получила в Китае — другие страны не отстают. В Тайване, к примеру, техностартап запустил приложение с ИИ-аватарами умерших домашних животных, а американская HereAfter AI предлагает сохранить персоны умерших пользователей, если они загрузят записи со своими воспоминаниями.

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