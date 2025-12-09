MetaMask добавил в кошелек прогнозы Polymarket и страховку транзакций до $10 000

MetaMask интегрировал в свое мобильное приложение торговые рынки прогнозов Polymarket и параллельно запустил отдельное страхование транзакций в браузерной версии кошелька. Первый позволяет делать ставки на результаты реальных событий непосредственно в ончейне, второй — компенсирует потери по отдельным типам операций.

Таким образом, MetaMask присоединился к сложившемуся рынку прогнозных сервисов, где уже работают Trust Wallet, Coinbase и FanDuel. В Prediction Markets пользователи получили возможность покупать и продавать позиции относительно будущих результатов в спорте, политике, крипторынке или культуре — включая новые сценарии вроде того, получит ли определенный политик партийное выдвижение, или покажет ли конкретный токен существенный рост к определенной дате.

Механика построена на том, что каждый прогноз подкреплен деньгами. MetaMask отмечает, что такие рынки нередко формируют более точные ориентиры, чем обычные опросы или экспертные оценки, поскольку пользователи торгуют собственными средствами и демонстрируют реальные убеждения. Все операции работают непосредственно из мобильного приложения: сервис полностью интегрирован в кошелек, финансирование доступно в одно касание любым токеном в сетях EVM, а прибыль после расчета рынка поступает прямо в кошелек. За каждую сделку дополнительно начисляются баллы MetaMask Rewards.

Также кошелек запустил Transaction Shield — платную опцию страхования, которая покрывает до $10 тыс. ежемесячно по транзакциям, которые система классифицирует как безопасные. Под страховку подпадают подтвержденные операции в DeFi, в том числе свопы, участие в стейкинге или кредитовании, операции с NFT и получение аирдропов через проверенные контракты. Подписка стоит $9,99 в месяц или $99 в год, доступен бесплатный 14-дневный тест. В перечень поддерживаемых сетей вошли Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, Sei и другие. Страховка не распространяется на фишинг, взлом кошелька, рыночные колебания или ошибки сторонних протоколов.

Комбинация ставок на события и страховки транзакций демонстрирует, что MetaMask движется к комплексной модели продуктов вокруг ончейн-активности. На фоне роста количества инцидентов в DeFi и увеличения потерь от эксплойтов индустрия постепенно смещается к инструментам минимизации рисков. Появление страхового покрытия от одного из крупнейших кошельков может сигнализировать о формировании новой практики сервисной защиты в криптосекторе. Напоминаем, что этой осенью MetaMask уже отмечался запуском мультичейн-аккаунтов и раздачей $30 млн пользователям кошельков.

Источник: MetaMask