Meteor Lake — кодовое название первых 7-нм потребительских CPU Intel





Проблемный 10-нм узел для Intel, как известно, не является приоритетным, что неудивительно, учитывая, что конкуренты (читай: TSMC) уже перешли на нормы 5 нм. Сейчас Intel возлагает большие надежды на техпроцесс 7 нм, который компания рассчитывает освоить в конце 2021 году.

И вот сейчас известный японский энтузиаст-исследователь Komachi Ensaka обнаружил в технической документации Intel упоминание CPU с кодовым обозначением Meteor Lake. Предположительно, под этим кодовым обозначением скрываются первые 7-нм CPU Intel для потребительского сегмента, которые получат x86-ядра на архитектуре Golden Cove, созданной под руководством Джима Келлера. Вполне вероятно, что по аналогии с 10-нм Alder Lake, 7-нм Meteor Lake будут использовать подход с несколькими кластерами разной производительности.

Пока Intel не делилась подробностями по освоению технологических норм 3 нм, не считая заявления, что это должно случится в конце 2021 года. Ожидается, что первыми 7-нанометровыми продуктами Intel станут GPU для профессиональных ускорителей Ponte Vecchio, тогда как 7-нанометровые CPU Intel ожидаются не раньше 2022 года, разве что компания разместит заказы у конкурентов TSMC или Samsung.

Если ориентироваться на недавние утечки, Intel планирует оставаться на техпроцессе 7 нм два года: в 2022 и 2023 году появятся улучшенные вариации технологии 7 нм+ и 7 нм++ с возросшей энергоэффективностью и производительностью. Напомним, недавно Intel вернулась к старой «маятниковой» стратегии «тик-так» (двухлетний цикл разработки новых процессоров с последовательным чередованием перехода на новую микроархитектуру и освоением очередного шага технологических норм).

Источник: Komachi Ensaka