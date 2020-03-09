Процессоры Intel Alder Lake-S в 2022 году: долгожданный 10-нм техпроцесс, новый разъем LGA1700 и до 16 физических ядер разной мощности





Только на прошлой неделе Intel в очередном раз признала неудачу с 10-нм технологическим процессом. К концу второго квартала (в последних утечках указывается период с 13 апреля по 26 июня) у «синих» запланирован выпуск новых настольных процессоров Comet Lake-S, которые будут мало отличаться от текущих CPU Coffee Lake Refresh-H) — они сохранят старый 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру Skylake, но переберутся на новый сокет LGA 1200 (пока, LGA 1200), и нарастят число физических ядер до десяти (в топовых моделях). За ними в 2021 году последуют Rocket Lake-S — в них будет использоваться новая архитектура Willow Cove и GPU Intel Xe, но техпроцесс останется прежним (14 нм). Теперь же в сети появились подробности о процессорах Alder Lake-S — тех самых долгожданных 10-нм CPU Intel, которые выйдут после Rocket Lake-S в лучшем случае в 2022 году.

Свежие данные, опубликованные PC Shopping, указывают, что процессоры семейства Alder Lake-S, которые предположительно дебютируют в рамках серии Intel Core 12-го поколения, будут иметь до шестнадцати физических ядер в принципиально иной конфигурации. Говоря конкретнее, Intel планирует задействовать для настольных x86-совместимых процессоров аналог технологии big.LITTLE, успешно использующийся в мобильных процессорах ARM с 2011 года, и ее современной итерации DynamIQ. Напомним, big.LITTLE и DynamIQ позволяют создавать процессоры из нескольких кластеров, отличающихся по производительности. В то же время DynamIQ обеспечивает более гибкий подход и позволяет создавать кластеры, включающие совершенно разные процессорные ядра, тогда как big.LITTLE — позволяет разделять ядра на высокопроизводительный и энергоэффективных кластеры.

В случае Alder Lake-S, как видим на утекших изображениях, планируется использовать восемь «высокопроизводительных» ядер с архитектурой Golden Cove и восемь «энергоэффективных» ядер Gracemont. Также в таблице упоминается 6-ядерная модель, включающая только высокопроизводительные ядра и встроенную графику.

Судя по всему, Alder Lake-S станут эволюционным развитием концепции гибридных процессоров Lakefield, рассчитанных на выпуск с использованием передовой революционной технологии объемной компоновки Foveros. Именно для SoC Lakefield, которая легла в основу складного двухэкранного планшета Surface Neo, инженеры Intel впервые использовали этот подход с несколькими ядрами разной производительности. Напомним, в Lakefield используется одно производительное ядро Sunny Cove, 10-нм энергоэффективные ядра на архитектуре Tremont, системная логика, графика Gen11 и 8 ГБ системной памяти LPDDR4X-4267.

Кроме того, процессоры Alder Lake-S, которые предположительно будут производиться по 10-нм или 7-нм технологическим нормам, потребуют материнские платы с новым сокетом LGA1700 с 1700 контактами. Intel, как известно, в принципе меняет процессорные разъемы гораздо чаще AMD. А в случае Alder Lake-S ожидается еще и внедрение поддержки PCIe 4.0. Для сравнения, сокет AMD AM4, дебютировавший в 2016 году, продержится еще как минимум одно поколение: запланированные к выпуску в 2021 году настольные CPU AMD Ryzen 4000, вероятно, тоже будут его использовать, а вот Ryzen 5000 на архитектуре Zen 4, где ожидается поддержка DDR5 и интерфейса PCIe 5.0, уже перейдут на новый разъем.

Остается добавить, что Intel Comet Lake-S выйдут спустя почти год после нынешних AMD Ryzen 3000-й, а к 2022 году у AMD должны быть готовы процессоры с микроархитектурой Zen 4, которые будут выпускаться по нормам техпроцесса 5 нм.

Источник: unikoshardware, PC Shopping и Videocardz