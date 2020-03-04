Похоже, 10-нм настольных CPU Intel не будет. Компания не возлагает особых надежд на 10-нм техпроцесс и рассчитывает вернуть лидерство только с переходом на 5 нм





В конце прошлого года генеральный директор Intel Роберт Суон признал застой в технологическом развитии компании, назвал конкретные ошибки, которые привели к сложившейся ситуации, и обозначил пути выхода из кризиса. Тем не менее, как у «синих» обстоят дела с 10-нм процессорами для настольного сегмента — по-прежнему не ясно. И недавнее заявление финансового директора компании Intel Джорджа Дэвиса в отношении 10-нанометровой продукции не дает особых поводов для оптимизма.

Напомним, прямо сейчас Intel готовится вывести на рынок массовую платформу LGA1200 вместе с настольными процессорами Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S), которые сохранят 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру, и будут отличаться от нынешних моделей Coffee Lake-S Refresh слегка повышенными частотами (и сильно возросшим энергопотреблением) и увеличенным числом физических ядер (до 10 в топовых моделях). Анонс Comet Lake-S ожидается в ближайшие недели. Также в этом году у Intel ожидаются новые серверные 10-нанометровые CPU Ice Lake SP и мобильные процессоры нового поколения Tiger Lake-U/Y, которые заменят собой уже хорошо знакомые нам 10-нм Ice Lake-U/Y. Последние должны производится по улучшенному техпроцессу 10 нм+. Еще ранее мы слышали о 14-нм настольных CPU Rocket Lake-S с адаптированной 10-нм микроархитектуры Willow Cove. Так вот свежие откровения топ-менеджера Intel лишь подкрепляют предыдущие слухи, что компания и вовсе пропустит техпроцесс 10 нм в настольном сегменте, перейдя сразу на 7 нм.

«Мы определенно находимся в эре 10 нм, так как еще в прошлом году вышли процессоры Ice Lake, а в этом году мы планируем выпустить процессоры Tiger Lake и первые GPU. Также у нас есть сетевая ASIC, которая выйдет в конце года. Еще у нас есть новые SKU для серверов, чей выход не за горами, что само по себе является индикатором продвижения процессорной технологии вперед, также в этом году планируется выпуск продукции по нормам техпроцесса 10 нм+». Джордж Дэвис, финансовый директор компании Intel

На протяжении всего интервью финдиректор Intel утверждал, что 10-нм техпроцесс не сравнится по продуктивности с 22 и 14-нм, тем самым ясно давая понять, что компания не возлагает особых надежд на этот технологический шаг, и подчеркивал важность следующего технологического шага 7 нм. С освоением техпроцесса 7 нм (сейчас компания нацеливается на конец 2021 года) Intel рассчитывает поравняться с конкурентами. Что это будут за процессоры и когда они выйдут, пока остается лишь гадать. В то же время вернуть технологическое лидерство Intel рассчитывает только на технологическом шаге 5 нм.

После возврата к старой «маятниковой» стратегии «тик-так» (двухлетний цикл разработки новых процессоров с последовательным чередованием перехода на новую микроархитектуру и освоением очередного шага технологических норм) Intel теперь ожидает освоить техпроцесс 7 нм в 2021 году, а техпроцесс 5 нм — в 2024 году.

Учитывая, что Джордж уклонялся от прямых ответов касательно сроков выпуска 10-нм настольных чипов ждать их не стоит. По крайней мере, в этом году так точно.

Источник: WCCF Tech