Между RTX 2080 Ti и RTX 3080. AMD поделилась первыми игровыми тестами топовой Radeon RX 6000 (Navi 2X) в 4K

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Анонсируя вчера десктопные процессоры Ryzen 5000, которые теперь быстрее конкурирующих чипов Intel даже в играх, компания AMD также не удержалась от небольшой «затравки» перед полноценной презентацией видеокарт Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. На презентации AMD поделилась результатами тестов производительности флагманской видеокарты Radeon RX 6000, известной под кодовым именем «большой Navi».

Пока неясно, какое в итоге название получит топовая карта серии Radeon RX 6000 — Radeon RX 6900 XT, RX 6950 XT или какое-то другое. На показанном AMD слайде указаны результаты топовой Radeon RX 6000 в трех играх в разрешении 4K. Для тестов компания выбрала следующие игры: Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare и Gears of War 5. Во всех замеры проводились с высокими настройками графики (профиль Ultra), а основой тестового стенда послужил Ryzen 9 5900X (12 ядер/24 потока, 3,7/4,8 ГГц). Результаты вы можете видеть на изображении ниже.

Как видим, самый высокий фреймрейт карта выдала в Call of Duty: Modern Warfare — 88 fps. В Gears of War 5 результат составил 73 fps, а в Borderlands 3 — 61 fps.

Ресурс Planet 3DNow попробовал сопоставить результаты производительности Radeon RX 6000 с конкурирующими моделями GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3080. Данные о производительности конкурирующих моделей из «зеленого» лагеря он взял из обзоров Eurogamer (Founders Edition) и Hexus (MSI GAMING X TRIO).

Как видим, флагман Radeon RX 6000 по производительности оказывается между RTX 2080 Ti и RTX 3080. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что топовая Radeon RX 6000 сможет тягаться с флагманом поколения Turing, но вот сможет ли «большой Navi» составить конкуренцию RTX 3080 актуального поколения Ampere — вопрос, на который можно будет ответить только после презентации, где будут объявлены спецификации и цены, и полноценных независимых тестов.

Полноценный анонс серии видеокарт RX 6000, которая будет конкурировать с новейшими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии пройдет 28 октября.

Источник: Videocardz