Новое унифицированное приложение Microsoft Office вышло и на iOS, компания обещает добавить ряд новых функций





Практически одновременно с выходом версии унифицированного приложения Office для Android корпорация Microsoft представила и версию для платформы iOS. Напомним, единое унифицированное приложение позволяет работать с документами Word, Excel и PowerPoint, не переключаясь между несколькими приложениями.

При разработке приложения Microsoft сконцентрировалась на том, чтобы превратить некоторые из более удобных для мобильных устройств компонентов Word, Excel и PowerPoint в быстрые действия, которые позволят выполнять работу на ходу. Пользователь имеет возможность быстро переключаться между документами, сканировать PDF-файлы и даже фотографировать текст и таблицы, чтобы перевести их в цифровые версии. Помимо собственного облачного сервиса Drive реализована поддержка и сторонних облачных хранилищ, таких как Box, Dropbox, Google Drive и iCloud.

Пока что приложение Microsoft Office предлагает базовый набор возможностей. Но в будущем их перечень планируется расширить. Так, пользователи смогут надиктовывать текстовый документы в Word и использовать звуковые команды для ввода знаков препинания. Также Microsoft планирует облегчить использование Excel на мобильных устройствах с новым представлением карт. Пользователи смогут просматривать и редактировать данные из строк Excel в виде карты, что значительно упрощает просмотр на вертикальном экране смартфона. Ещё одним запланированным нововведением является возможность трансформации простых схем в презентации PowerPoint.

На текущий момент приложение Microsoft Office доступно на смартфонах с Android и iOS. Версия для Android также может использоваться на планшетах, но с «ограниченной поддержкой». Однако в скором времени планируется выпустить полностью оптимизированную версию для планшетов на базе Android и iOS.

Источник: The Verge