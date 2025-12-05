Microsoft добавила магазин и список желаний в приложения Xbox для iOS и Android

Microsoft запустила бету полноценного магазина и списка желаний в приложении Xbox. В отдельной вкладке Store работает поиск, есть фильтры по типу Play Anywhere, а покупки не открывают браузер — все делается внутри приложения.

Первым функцию заметил Том Уорен из The Verge. Отныне на Android можно прямо со смартфона просматривать игры, DLC, наборы, покупать их и добавлять в список желаемого с синхронизацией на все устройства. На iOS обновление на этапе подготовки, так что доступа пока нет, но он ожидается позже. Фича стала решением старой проблемы, когда мобильный Xbox был полезен для управления загрузками, но не имел нормальной «витрины» и часто перенаправлял пользователя в веб-версию.

Список желаний стал одним из основных изменений. Ранее добавить игру в вишлист можно было только с консоли или с сайта, а в программе функции не существовало. Теперь упорядочивать желаемое можно прямо со смартфона. Для удобства вишлист синхронизируется между гаджетами, консолью и браузером.

Microsoft называет магазин лишь тестовым этапом: точных сроков релиза нет, а обновление доступно в бета-версии Xbox App на Android. Компания движется постепенно и сейчас собирает фидбек. Программа на iOS может появиться позже, когда доведут работу «до ума». Обновленный магазин не касается мобильных игр, несмотря на прогнозы, а фокус остается на контенте для консолей и ПК.

Обновление приложения также касается производительности. В первых тестах приложение работало заметно быстрее и лучше, чем раньше. Тем не менее Microsoft видит в мобильном Xbox точку входа в экосистему, где покупки игр, дополнений и управление библиотекой происходят так же естественно, как на консоли.

С точки зрения компании, это логичный «кирпичик» для будущего Xbox-магазина на смартфонах, которое она строит после приобретения Activision Blizzard и перехода к модели «Xbox не только на консоли». В рамках развития этого направления ранее в приложении для ПК появился Steam и другие магазины. Его тестирование длилось несколько месяцев с участниками программы Xbox Insider.

Новинки добавляют на фоне более широких изменений политики. В октябре отменили «прямой» обмен баллов Microsoft Rewards на подписку Game Pass. Следующим шагом стало существенное поднятие цен на Game Pass, что раскритиковала даже со-основательница компании. Все это сопровождается давлением на игровое подразделение со стороны Microsoft, что в конечном итоге «ложится на плечи» потребителя.

Источник: Windows Central