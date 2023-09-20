Microsoft прогнозирует две новые области роста для гейминга — мобильные покупки и реклама

Многие планы Microsoft стали общедоступными из-за утечек судебных документов, опубликованных в результате битвы производителя программного обеспечения за сделку с Activision Blizzard.

Согласно документам, руководители Microsoft в 2022 году предусматривали рост направления игр за счет рекламы и мобильных покупок в течение следующих нескольких лет. Прогнозировалось, что доход от игр удвоится до $36 миллиардов в 2030 финансовом году — по сравнению с прогнозом в $18 миллиардов на 2022 финансовый год (фактический доход от игр в 2022 году составил $16,23 миллиарда).

В документе не упоминается соглашение по поглощению на $68,7 млрд, о котором было объявлено несколькими месяцами ранее (но Activision, кажется, является ключом к достижению типа дохода, описанного в презентации). Поглощение приведет к тому, что Microsoft увеличит продажи транзакций на консолях и ПК, а также сможет привлечь больше подписчиков в свою библиотеку Game Pass. Рост в этих двух категориях учтен в финансовом прогнозе на 2030 год.

В 2016 году Activision Blizzard приобрела King Digital Entertainment, разрабатывающую франшизу мобильных игр Candy Crush. Благодаря этой сделке компания получила доход от покупок в программе и рекламы. В 2022 году King принесла Activision Blizzard $2,79 миллиарда дохода, что на 8% больше.

Презентация 2022 года показала, что Microsoft считает, что ее доход от рекламы вырастет до $1,4 миллиарда в 2030 финансовом году — с примерно $100 миллионов в 2022 финансовом году; а доход от мобильных транзакций достигнет $2,6 миллиарда по сравнению с нулевым доходом в 2022 финансовом году.

В июле федеральная судья вынесла решение в пользу Microsoft и Activision, и с тех пор компании спрашивали и получали разрешения на редактирование документов до того, как суд обнародует их для общественности. Согласно решению суда, Microsoft направила ссылки на документы, включавшие презентацию за май 2022 года. Однако после того, как информация была опубликована на сайте суда, стороны заявили, что там есть данные, не предназначенные для сторонних глаз, и их удалили.

Презентация также описывает планы по новой консоли Xbox 2028 года, Xbox Series X в цилиндрическом корпусе и новый геймпад в 2024-м, и возможные даты выхода The Elder Scrolls VI и игр Bethesda и id Software в целом. Также согласно утечкам Microsoft ставит цель в $500 млрд общего дохода к 2030 финансовому году и анализирует использование корпоративными клиентами продуктов своих конкурентов.

Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming, отреагировал на масштабные утечки документов в X:

«‎Тяжело наблюдать, как работа нашей команды распространяется таким образом, потому что многое изменилось. Мы поделимся реальными планами, когда будем готовы».

Сейчас Microsoft планирует завершить соглашение по Activision до 18 октября. Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании рассматривает новое предложение по сделке, предусматривающее передачу Ubisoft прав Activision на облачные игры.

Источник: CNBC