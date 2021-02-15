Microsoft, Google и Qualcomm очень не хотят сделки между NVIDIA и ARM — они пожаловались регуляторам США, ЕС, Великобритании и Китая





По сообщениям CNBC и Bloomberg, технологические компании Microsoft, Google и Qualcomm направили регулирующим органам ноты протеста из-за сделки между NVIDIA и ARM.

В сентябре 2020 года NVIDIA объявила о покупке британского разработчика чипов ARM за 40 миллиардов долларов в рамках одной из крупнейших сделок в истории в полупроводниковой отрасли. Обязательным условием для завершения таких сделок является одобрение антимонопольными органами стран, интересы которых они затрагивают. В данном случае сделку должны одобрить США, Китай, Великобритания и Евросоюз. На прошлой неделе стало известно, что европейские и британские антимонопольщики готовятся к полномасштабному расследованию в ответ на жалобы конкурирующих чипмейкеров.

И вот на днях стали известны имена этих компаний, которые выступили против сделки между NVIDIA и ARM — Microsoft, Google и Qualcomm официально обратились к регулирующим органам в США, ЕС, Великобритании и Китае с жалобами. Технологические гиганты выразили свои опасения, что NVIDIA может вмешаться и изменить правила лицензирования технологий производства чипов ARM. Иными словами, они убеждены, что после поглощения ARM в NVIDIA начнет «душить»‎ конкурентов.

Накануне NVIDIA ответила на эти опасения, заверив, что заниматься вредительством и сдерживать конкуренцию на рынке она не планирует от слова совсем. Также «зеленый» чипмейкер выразил готовность дополнительно подписать специальные ограничительные соглашения, чтобы добиться расположения ‎‎регуляторов и развеять их опасения. Подобные соглашения в таких крупных сделках — совершенно обычная практика. Ранее Google пришлось взять на себя ряд дополнительных юридических обязательств, чтобы получить разрешение регуляторов на покупку Fitbit.

Как уже упоминалось в предыдущих новостях по теме, еще до официального объявления сделки неоднократно говорилось, что она будет подвергнута серьезной проверке со стороны антимонопольных органов. Сооснователь ARM, комментируя потенциальную сделку с NVIDIA, назвал ее «большой ошибкой».

В самой NVIDIA наверняка были готовы к такому развитию событий.

Сложно предугадать, как дальше будет развиваться события — сможет ли в итоге команда Дженсена Хуанга добиться расположения ‎‎регуляторов и развеять опасения всех антимонопольщиков, или же последние все же заблокируют сделку. Пикантности ситуации добавляет то, как сама NVIDIA, как и все противники сделки по продаже ARM, ранее сами не раз нарушали правила, сталкивались с масштабными антимонопольными разбирательствами и штрафами.