«Это будет большая ошибка» — сооснователь ARM о потенциальной сделке с NVIDIA

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Комментируя сообщения о продаже ARM графическому чипмейкеру NVIDIA в недавнем интервью BBC, сооснователь британского разработчика процессорных архитектур Герман Хаузер выразил свое неодобрение по поводу потенциального поглощения. Он считает, что из такого союза не выйдет ничего хорошего.

«Одно из фундаментальных принципов бизнес-модели компании ARM заключается в том, что она может продавать [лицензировать разработки] каждому. Единственное преимущество компании Softbank — она не производит микросхемы, и поэтому поддерживала нейтралитет ARM. Если же ARM станет частью NVIDIA, большинство лицензиатов, которые являются конкурентами NVIDIA, конечно, будут вынужденны искать альтернативу ARM». Герман Хаузер, сооснователь ARM

Как известно, разработки ARM лицензируют Intel, NVIDIA, Apple, Qualcomm, TSMC, Samsung и многие другие компании.

По мнению сооснователя ARM, нынешняя шумиха и интерес к бизнесу ARM — это отличная возможность для британского правительства вернуть основанную в Кембридже компанию «домой» и сделать ее публичной. То есть, выкупить у Softbank и провести размещение акций на бирже.

Последние сообщения указывают на то, что если продажа ARM и состоится, то не NVIDIA, а консорциуму из нескольких компаний.

Источник: Tom’s Hardware и BBC