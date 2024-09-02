Microsoft готовит «умный поиск медиа» — Windows научится искать слова в аудио и видео

В новейшей тестовой версии Windows появились намеки на функцию поиска в аудио и видеоконтенте. Разработчики назвали ее «умным поиском медиа» (intelligent media search).

Эта информация появилась в обновлении Windows 11 Insider Canary Channel под номером 27695. Пользователь X под ником @XenoPanther первым обнаружил упоминания о новом инструменте. По его словам, «умный поиск медиа» будет транскрибировать все аудиофайлы и видео на компьютере с Windows, что сделает произнесенные слова доступными для поиска через операционную систему.

These changes may already exist in other branches but in 27695… «Intelligent media search» references have been added

Intelligent media search available

Search by spoken words in your indexed video or audio files. By clicking ‘I agree,’ you consent to scanning the media files… — Xeno (@XenoPanther) August 30, 2024

Эта функция может пригодиться, когда нужно найти информацию в записи встречи или отыскать потерянное место в аудиокниге. Хотя инструмент еще недоступен ни в одной из версий, разработчики уже добавили ссылку на него, вероятно, готовясь к внедрению.

Описание функции указывает, что пользователям придется дать согласие на сканирование медиафайлов на их устройстве. При необходимости система загрузит и установит необходимую модель в фоновом режиме. После настройки ИИ-модель будет транскрибировать медиафайлы и индексировать их перед тем, как включить поиск по содержимому.

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Новая функция напоминает Recall — инструмент, который должен был записывать снимки экрана каждые несколько секунд и делать все, что пользователь видел на компьютере, легко доступным для поиска. Из-за беспокойства о приватности внедрение Recall отложили, но Microsoft планирует вернуть его к тестовым версиям в октябре.

Для работы Recall нужен компьютер, совместимый с Windows Copilot+, имеющий нейропроцессор мощностью не менее 45 TOPS и от 25 до 150 ГБ свободного места на диске. Пока неизвестно, будет ли «умный поиск медиа» иметь такие же требования к оборудованию.

Источник: Tomshardware

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