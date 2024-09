Microsoft готовит «умный поиск медиа» — Windows научится искать слова в аудио и видео

В новейшей тестовой версии Windows появились намеки на функцию поиска в аудио и видеоконтенте. Разработчики назвали ее «умным поиском медиа» (intelligent media search).

Эта информация появилась в обновлении Windows 11 Insider Canary Channel под номером 27695. Пользователь X под ником @XenoPanther первым обнаружил упоминания о новом инструменте. По его словам, «умный поиск медиа» будет транскрибировать все аудиофайлы и видео на компьютере с Windows, что сделает произнесенные слова доступными для поиска через операционную систему.

These changes may already exist in other branches but in 27695…

«Intelligent media search» references have been added

Intelligent media search available

Search by spoken words in your indexed video or audio files. By clicking ‘I agree,’ you consent to scanning the media files…

— Xeno (@XenoPanther) August 30, 2024