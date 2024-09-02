Новости Софт 02.09.2024 в 11:45 comment views icon

Microsoft готовит «умный поиск медиа» — Windows научится искать слова в аудио и видео

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Ігор Панченко

Автор новостей

Microsoft готовит «умный поиск медиа» — Windows научится искать слова в аудио и видео

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В новейшей тестовой версии Windows появились намеки на функцию поиска в аудио и видеоконтенте. Разработчики назвали ее «умным поиском медиа» (intelligent media search).

Эта информация появилась в обновлении Windows 11 Insider Canary Channel под номером 27695. Пользователь X под ником @XenoPanther первым обнаружил упоминания о новом инструменте. По его словам, «умный поиск медиа» будет транскрибировать все аудиофайлы и видео на компьютере с Windows, что сделает произнесенные слова доступными для поиска через операционную систему.

Эта функция может пригодиться, когда нужно найти информацию в записи встречи или отыскать потерянное место в аудиокниге. Хотя инструмент еще недоступен ни в одной из версий, разработчики уже добавили ссылку на него, вероятно, готовясь к внедрению.

Описание функции указывает, что пользователям придется дать согласие на сканирование медиафайлов на их устройстве. При необходимости система загрузит и установит необходимую модель в фоновом режиме. После настройки ИИ-модель будет транскрибировать медиафайлы и индексировать их перед тем, как включить поиск по содержимому.

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Новая функция напоминает Recall — инструмент, который должен был записывать снимки экрана каждые несколько секунд и делать все, что пользователь видел на компьютере, легко доступным для поиска. Из-за беспокойства о приватности внедрение Recall отложили, но Microsoft планирует вернуть его к тестовым версиям в октябре.

Для работы Recall нужен компьютер, совместимый с Windows Copilot+, имеющий нейропроцессор мощностью не менее 45 TOPS и от 25 до 150 ГБ свободного места на диске. Пока неизвестно, будет ли «умный поиск медиа» иметь такие же требования к оборудованию.

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Источник: Tomshardware

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