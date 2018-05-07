Microsoft и Amazon подружили своих голосовых ассистентов. Из Alexa теперь можно вызвать Cortana (и наоборот!)

На сегодняшний день на рынке существует четыре основных голосовых помощника: Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana и Apple Siri. Есть еще Samsung Bixby, но он пока не слишком распространен. Так вот, на проходящей сейчас конференции Build 2018 представители Microsoft впервые продемонстрировали совместную работу голосовых помощников Cortana и Alexa – возможность вызывать Cortana посредством Alexa и наоборот.

Представители Microsoft и Amazon — Том Тейлор и Меган Сандерс – провели небольшую демонстрацию, в рамках которой показали, как можно работать с обоими ассистентами одновременно. Сначала Меган Сандерс попросила умную колонку Amazon с помощником Alexa добавить молоко в список ее покупок, а затем обратилась через помощника Amazon к Cortana на другой колонке, чтобы узнать и спланировать расписание. Но пока эту взаимную интеграцию нельзя назвать бесшовной. Работать в паре ассистенты могут, но вот уживаться на одном устройстве – нет. То есть, вызвать того или иного помощника можно, но при условии по одному ассистенту на устройство.

По словам Microsoft, цель в том, чтобы интеллектуальные помощники могли взаимодействовать в интересах пользователей.

Отметим, что Microsoft и Amazon формально объявили о партнерстве с целью «взаимной интеграции» голосовых помощников Cortana и Alexа еще летом прошлого года, тогда как неформально работы начались еще весной 2016 года, когда Джефф Безос поделился этой идеей Microsoft Сатьей Наделлой. Предполагалось, что в конечном итоге ассистенты смогу передавать доступ на различных устройствах, выполняя команды друг за друга.

Источник: The Verge