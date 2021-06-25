Microsoft мельком показала обновленный «Проводник» для Windows 11 в стиле Fluent Design

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«Проводник» с переработанным интерфейсом в стиле Fluent Design мелькнул в видео о разработке Windows 11, опубликованном на канале Windows Insider Program. И он отличается от того, что доступен в предварительной сборке, попавшей в интернет в июне.

Судя по всему, Microsoft решила отказаться от привычного ленточного интерфейса в Проводнике и Office. В секундной демонстрации можно увидеть новый «Проводник», оптимизированный для сенсорного управления, с элементами управления файлами и папками в верхней части окна.

В коротком тизере разработчики показали только верхнюю часть окна, поэтому полноценно оценить дизайн пока невозможно — придется дождаться выхода первой предварительной версии Windows 11, которая должна стать доступна уже на следующей неделе.

Этот новый вариант Проводника также включает в себя новые иконки, над которыми Microsoft работает в рамках более масштабного визуального обновления Windows 11. Но не похоже, что нас ждет интерфейс с отдельными вкладками, о котором давно все мечтают, или что-то вроде недавних минималистичных пользовательских концептов.

Одновременно Microsoft продемонстрировала новый пользовательский интерфейс для приложений Office в Windows 11. Он включает в себя развертываемое ленточное меню с закругленными углами и, похоже, основной акцент сделан на улучшение сенсорного управления.

Почему Microsoft не уделила внимания обновленному интерфейсу Проводника и пакета Office, неизвестно. Но компания с прошлого года тизерит новый интерфейс Office. Возможно, разработчики планируют рассказать об изменениях отдельно в ближайшее время.