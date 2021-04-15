Авторский концепт минималистичного Проводника Windows покорил Reddit и редактора The Verge





Пользователь Reddit под ником Alur2020 со своими концепт-артами Проводника Windows в новом дизайне произвел настоящий фурор — менее чем за сутки пост собрал почти две тысячи апвоутов и более 300 комментариев. На него обратили внимание ряд известных западных техно-сайтов, а редактор The Verge назвал работу лучшей из всех, что ему когда-либо доводилось видеть.

До этого момента было множество самых разных концептов Проводника, остающегося неотъемлемой Microsoft частью ОС с релиза Windows 95. Работа Alur2020, которая определенно стоит внимания, выделяется главным образом простотой и удобством использования.

Открывающаяся по умолчанию стартовая панель представляет собой место, где можно быстро найти закрепленные элементы, диски и недавно использованные файлы. Здесь нет ничего лишнего. Автор использовал новые иконки из недавней тестовой сборки Windows 10 и даже цветные теги для упорядочивания файлов и папок, как в приложении Finder в macOS.

Помимо общего дизайна, эта концепция заглядывает дальше, представляя, как могут выглядеть вкладки в современном Проводнике. Они очень похожи на вкладки браузера Microsoft Edge, позволяя пользователям открывать несколько папок в одном окне. В свое время Microsoft работала над функциональностью Sets для Windows 10, которая позволяла объединять окна запущенных программ в наборы, подобно тому, как это можно делать с вкладками в браузере. Но пару лет назад Microsoft отказалась от этой идеи и неизвестно, получит ли Проводник в будущем поддержку вкладок.

Эта концепция Проводника также предлагает более «чистый» способ работы с изображениями в папках — много свободного пространства и минималистическая панель инструментов сверху. На боковой панели есть даже вложенные папки для быстрого перехода между папками, спрятанных глубоко в недрах дерева папок накопителя.

Microsoft сейчас активно работает над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley (21H2) с «радикальным визуальным омоложением Windows», которое выйдет в октябре 2021 года.