В Steam начали блокировать игры Microsoft для россиян

Пользователи из россии сообщают о проблемах с установкой игр Microsoft из магазина Steam. Нельзя закачать как купленные игры, так и запустить из клиента уже установленные.

При заходе на страницу игры появляется предупреждение, что «игра недоступна для текущего региона».

4 марта Microsoft заявила, что приостанавливает продажи новых игр в россии. Это коснулось как фирменного магазина Windows Store, так и Xbox Games Store.