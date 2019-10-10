Microsoft отложила выпуск «октябрьского» обновления Windows (версии 1909) до ноября

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8 октября Microsoft должна была выпустить следующее «крупное» обновление Windows 10 версии 1909 с кодовым названием 19H2, содержащее в числе прочего алгоритмы для более эффективного использования вычислительной мощности многоядерных процессоров. Но сегодня уже 10 октября, а обновление так и не вышло. И вот сейчас стало известно, что Microsoft внесла изменения в график.

Если верить редактору WindowsCentral Заку Боудену, Microsoft теперь планирует подписать Windows 10 19H2 в конце следующей недели. То есть, публичный релиз следует ожидать в начале ноября, хотя есть небольшая вероятность, что апдейт может выйти в конце месяца.

Напомним, что «крупным» обновление Windows 10 (1909) является лишь формально, так как никаких существенных изменений оно не включает. По-настоящему большие перемены ожидаются в следующем обновлении Windows 10 20H1, которое выйдет в мае 2020 года.

И это как раз тот случай, когда многие обрадуются переносу в свете последний событий. Будем надеяться, что Microsoft максимально эффективно использует это время и следующее обновление не доставит пользователям лишних хлопот.

Источник: Softpedia