Microsoft переименовала Xbox Live в «сеть Xbox»





Microsoft решила переименовать Xbox Live в сеть Xbox — изменения недавно отобразились на панели управления Xbox для бета-тестеров, а видео загружались не в Xbox Live, а в «сеть Xbox». И вот сейчас Microsoft официально подтвердила смену названия, одновременно обновив пользовательское соглашение.

«»Сеть Xbox» относится к базовой онлайн-службе Xbox, которая была обновлена в соответствии с Соглашением об использовании сервисов Microsoft. Мы решили переименовать Xbox Live в Xbox network, чтобы было проще отличить базовую услугу от подписки Xbox Live Gold». сообщил представитель Microsoft изданию The Verge

Напомним, Xbox Live Gold — аналог PS Plus от Sony. Сервис открывает доступ к многопользовательским функциям в играх, дополнительным скидкам и ежемесячным бесплатным раздачам игр.

Microsoft использовала бренд Xbox Live для продвижения базовой службы Xbox с момента ее первоначального запуска 18 лет назад. Ларри Гриб, более известный под псевдонимом майор Нельсон, на протяжении многих лет был известен как «майор Нельсон из Xbox Live», но теперь Гриб, программный директор Xbox Live network, называет себя «майором Нельсоном из Xbox».

Первые признаки готовящего ребрендинга появились еще в августе 2020 года, когда новое название появилось после обновления пользовательского соглашения. Но тогда Microsoft заявила, что не планирует переименовывать Xbox Live или отказываться от Xbox Live Gold. Вместо этого Microsoft объявила о повышении цен на подписочный сервис Xbox Live Gold, но на следующий день после критики со стороны игроков и профильных СМИ компания отказалась о повышения и решила убрать плату за мультиплеер в условно-бесплатных играх на консолях Xbox. Это произойдет в самое ближайшее время, после чего игры вроде Fortnite больше не будут требовать подписки Xbox Live Gold. Точная дата отмены платного доступа пока неизвестна.