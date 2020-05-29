«Четыре поколения и тысячи игр на старте». Microsoft рассказала об обратной совместимости на Xbox Series X





Ведущий разработчик Xbox Series X Джейсон Рональд опубликовал огромный пост, посвященный совместимости новой приставки со старыми играми. Нам обещают поддержку игр четырех предыдущих поколений Xbox, причем «тысячи» игр должны быть доступны уже на старте продаж новой консоли. Более того, старые игры получат существенный визуальный «ремонт» — не только поддержку более высокого разрешения, но и реконструкция HDR, а также повышение частоты вплоть до 120 к/с.

Microsoft заверяет, что на консоли нового поколения будут работать не только старые игры, выпущенные для моделей прошлых поколений, но и игровые аксессуары, а также периферийные устройства. Более того, Microsoft гарантирует, что сохранения, достижения, списки друзей и прочие данные можно будет перенести вместе с игрой. То есть, по сути, игроки только выиграют от «переезда».

«Благодаря усердной работе, техническим инновациям и партнёрству с ведущими студиями, нам удалось не только перенести более 500 игр с Xbox 360 на Xbox One, но и вернуть несколько ваших любимых игр с оригинального Xbox. Та команда, что создала инновационные способы улучшения существующего каталога игр, продолжает работу и с Xbox Series X. После более 100 000 часов тестирования мы можем заявить, что уже сегодня на Xbox Series X можно играть в тысячи игр – от главных блокбастеров до культовой классики и любимых фанатами игр. Мы в команде Xbox ежедневно играем на Xbox Series X как на основной консоли и видим, что переключение между поколениями происходит бесшовно. К запуску Xbox Series X в конце этого года мы потратим уже более 200 000 часов на то, чтобы ваша игровая библиотека была готова к новому игровому поколению». Джейсон Рональд, директор по программному управлению Xbox Series X

Старые игры получат не только поддержку более высокого разрешения. Технология реконструкции HDR позволит добавить поддержку расширенного динамического диапазона даже для игр 20-летней давности без какого-либо ущерба производительности. Кроме того, благодаря SSD старые игры будут запускаться и работать быстрее.

Еще одно впечатляющее обещание для Xbox Series X — возможность увеличения частоты кадров в выбранном наборе игр с 30 до 60 кадров в секунду или с 60 до 120 кадров в секунду.

Остается добавить, что Sony в своей консоли PS5 тоже планирует делать ставку на обратную совместимость — на сегодняшний день заявлена поддержка как минимум сотен игр с PS4 на старте с дальнейших расширением библиотеки до 4000 тайтлов и более.

Обе консоли — Microsoft Xbox Series X и Sony PS5 — поступят в продажу одновременно к рождественскому сезону 2020 года.

Источник: Microsoft