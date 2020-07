Официально: Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition из-за скорого выхода на рынок консоли следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft официально заявила о прекращении производства игровых консолей текущего поколения Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition. Модель Xbox One S с дисководом продолжат производить и продавать. Решение было принято из-за скорого запуска производства консолей следующего поколения Xbox Series X.

Таким образом тем, кто хочет успеть купить себе консоль Xbox One X или Xbox One S All-Digital Edition стоит поспешить, так как складские запасы и остатки в магазинах могут истечь раньше, чем в продажу поступят новые Xbox Series X.

Напомним, что улучшенная консоль Xbox One X была выпущена в ноябре 2017 года, в свою очередь Xbox One S All-Digital Edition без дисковода и с самым доступным ценником анонсировали в апреле 2019 года.

На данный момент Microsoft показала основную консоль Xbox Series X, более слабую и доступную версию Microsoft Lockhart (Xbox Series S) обещают представить в августе текущего года. По слухам, первая обойдется покупателям в $400, а вторая — всего в $200. При этом по производительности Xbox Series S будет примерно соответствовать Xbox One X, так что держать их в линейке одновременно нет смысла.

Источник: The Verge