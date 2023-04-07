Microsoft предоставляет доступ к ИИ-генератору изображений всем пользователям настольной версии Edge

Microsoft делает свой ИИ-генератор изображений на базе DALL-E «доступным для пользователей настольной версии Edge по всему миру». Хотя пока не уточняется, когда именно этот инструмент станет доступным широкой аудитории пользователей. На момент подготовки материала он всё ещё недоступен. Вероятно, нужно дождаться выхода обновления.

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Доступ к Image Creator можно будет получить через боковую панель Edge. Его использование должно быть довольно простым – пользователю достаточно будет ввести описание того, что он хотел бы видеть, после чего Bing создаст несколько вариантов изображений, соответствующих описанию. Затем пользователь сможет скачать те изображения, которые ему нравятся. Полученные изображения можно будет использовать по своему усмотрению.

Microsoft описывает эту функцию как способ создания «очень специфических» визуальных эффектов при работе с сообщениями в социальных сетях или слайд-шоу и документами. Хотя ранее было много способов создать такие изображения с помощью описаний, предполагается, что делать это через боковую панель браузера будет быстрее и удобнее, чем через отдельный сайт.

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Как отмечают в Microsoft, пользователям придется вручную добавить Image Creator на боковую панель. Для этого нужно открыть боковую панель, нажать кнопку «+», затем воспользоваться переключателем рядом с Image Creator.

Источник: The Verge