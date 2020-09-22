Microsoft представила новую версию геймпада Xbox в синем цвете и обновленный съемный аккумулятор к нему

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Предваряя сегодняшний старт предзаказов Xbox Series X и Series S, компания Microsoft выпустила серию анонсов. В этой заметке — о новом синем цвете для геймпада Xbox и обновленной версии съемного аккумулятора. Оба аксессуара можно предзаказать с сегодняшнего дня, как и сами консоли.

Старшая версия Xbox Series X поставляется на рынок с обновленным контроллером в черном цвете (Carbon Black), а в коробке с младшей Series S идет такой же контроллер белого цвета (Robot White). Теперь же Microsoft представила еще и третий цветовой вариант обновленного Xbox Wireless Controller — синий (Shock Blue). Он будет продаваться отдельно с 10 ноября по такой же цене — $60.

Синий вариант контроллера также выделяется незаметным оформлением кнопок — вместо привычного цветового выделения здесь четыре едва заметные цветные точки в середине.

Одновременно Microsoft анонсировала обновленный комплект для владельцев ПК — новое поколение геймпада предлагается как с беспроводным адаптером, так и с проводным подключением через USB-C. Есть и поддержка Bluetooth.

Обновленная версия съемного аккумулятора для геймпада Xbox может использоваться вместо пары батареек. Полная зарядка аккумулятора через кабель с USB-C займет около 4 часов. Бандл из аккумулятора Rechargeable Battery и кабеля USB Type-C стоит $25.

Microsoft также предупредила, что сервис кастомизации внешнего вида геймпада Xbox Design Lab уходит на обновление — служба прекратит работать с 14 октября и вернется с рядом обновлений только в 2021-м.

О всех важных деталях Xbox Series X и Series S, включая данные о предзаказе, характеристиках и линейке стартовых, можно узнать в нашем отдельном подробном материале.