Microsoft рассказала, насколько заплатки, устраняющие уязвимости, замедлят ПК. Старые машины и сервера пострадают сильнее всего

Компания Microsoft, которая вчера приостановила распространение обновления Windows, закрывающего уязвимости Meltdown, на системах с процессорами AMD, где оно вызвало серьезные проблемы – многие компьютеры вообще перестали загружаться, теперь рассказала о влиянии заплаток на производительность систем на основании собственных тестов.

Итак, хорошей новостью является то, что для подавляющего большинства пользователей с новейшими компьютерами под управлением ОС Windows 10 обновление не окажет какого-либо заметного воздействия на производительность. А вот для пользователей, использующих более старые машины под управлением ОС Windows 7 или Windows 8 все уже не столь радужно, в данном случае снижение производительности будет более существенным.

По словам Microsoft, наиболее существенным снижение производительности будет на системах с процессорами Intel поколения Haswell (2015) и старше. В настоящее время Intel вместе с производителями ПК готовят соответствующие патчи, но, откровенно говоря, большинство машин пока так и не получило апдейт. Ранее Intel обещала «пропатчить» большинство уязвимых систем до конца этого месяца. Ни для кого уже не секрет, что эти обновления приведут к падению производительности, но степень снижения, как подчеркивают в компании, будет зависеть от типа выполняемых задач и возраста системы. В Microsoft предупреждают, что большинство тестов за последнее время «не включают все патчи, касающиеся и ОС, и процессора».

В официальном блоге руководитель подразделения Windows Терри Майерсон рассказывает, что на машинах с процессорами Skylake, Kaby Lake или более новыми чипами, работающими под управлением Windows 10, снижение производительности измерялось «однозначным числом». Другими словами, падение не достигало и 10%. Также Microsoft рассчитывает, что большинство пользователей не заметят этого воздействия, поскольку эти операции выполняются в течение нескольких миллисекунд. В случае более старых машин с процессорами Haswell и старшей падение будет более ощутимым. Увы, здесь никаких цифр Microsoft не приводит. Это наталкивает на мысль, что все очень плохо и падение может достигать тех 35%, о которых говорили ранее.

Microsoft также предупреждает владельцев систем под управлением ОС Windows Server, особенно тех, у кого основным сценарием является работа с интенсивным вводом-выводом данных.

«Windows Server и любое приложение с интенсивным вводом-выводом данных демонстрирует более значительное снижение производительности с включенными исправлениями. Именно поэтому надо очень ответственно подойти к вопросу оценки рисков возможности запуска непроверенного кода через Windows Server, чтобы найти необходимый баланс между безопасностью и производительностью в конкретной среде».

По сути, Microsoft предостерегает IT-компании от поспешной установки исправлений и советует хорошо подумать, стоит ли их устанавливать вообще. Это весьма необычно слышать от Microsoft совет о том, что, возможно, не нужно пропатчивать сервера. Впрочем, Meltdown и Spectre – это весьма необычные уязвимости, которые сложно эксплуатировать.

Источник: Microsoft