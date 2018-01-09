Обновление для Windows, устраняющее уязвимость Meltdown, «окирпичивает» некоторые ПК на базе процессоров AMD

Внезапно обнаруженные в процессорах уязвимости Meltdown и Spectre продолжают преподносить сюрпризы даже в процессе борьбы с ними. Как мы сообщали ранее, они встречаются в чипах различных производителей, в том числе в устройствах 20-летней давности. При помощи этих уязвимостей вредоносное ПО может получать несанкционированный доступ к памяти компьютеров и воровать данные о логинах, паролях, платёжных картах и др.

Частично устранить проблему взялись разработчики операционных систем. Они разработали обновления для ОС, которые устраняют уязвимость Meltdown, правда, в ущерб производительности компьютеров. По различным данным, после установки патча производительность в некоторых задачах может упасть на внушительные 30%. Но, как оказалось, это не единственная проблема, связанная с обновлениями.

Так, Microsoft подготовила соответствующее обновление и начала рассылать его пользователям. Но после этого различные владельцы компьютеров с процессорами производства AMD начали жаловаться на невозможность дальнейшего использования ПК. После установки обновления KB4056892 компьютеры с некоторыми чипами AMD просто перестали загружаться. Загрузка системы доходит до этапа отображения логотипа Windows (без анимации), после чего полностью прекращается. Судя по имеющейся информации, от этой проблемы страдают не все компьютеры с процессорами AMD, а лишь системы с некоторыми моделями чипов. Среди них упоминаются старые версии Athlon и Sempron.

Корпорация Microsoft уже осведомлена об этой проблеме и прекратила рассылать обновление с исправлением уязвимости Meltdown на компьютеры с процессорами AMD. Причиной такого неприятного сбоя в Microsoft назвали ошибочную документацию AMD.

«После проведения расследования Microsoft определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки мер по устранению уязвимостей Spectre и Meltdown в операционной системе Windows», – говорится в заявлении компании.

Microsoft и AMD совместно работают над решением указанной проблемы.

Для тех пользователей, которые уже столкнулись с проблемой после установки обновления, Microsoft разработала рекомендации по её устранению. Они доступны для ознакомления на сайте компании по следующему адресу.

Источник: Engadget