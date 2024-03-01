Новости Софт 01.03.2024 в 11:05 comment views icon

Microsoft разворачивает функцию, которая «превратит» смартфон в веб-камеру ПК с Windows

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Microsoft разворачивает функцию, которая «превратит» смартфон в веб-камеру ПК с Windows

Некачественные изображения на «зумах», похоже, окончательно уходят в прошлое.

В рамках обновления Windows 11 Microsoft разворачивает встроенную функцию Phone Link, которая позволит транслировать живое видео на экран телефона Android или наоборот (что особенно пригодится пользователям, которые не в восторге от качества собственной веб-камеры — фактически ее функцию сможет выполнять камера телефона).

Похожую технологию для Mac и iPhone под названием Continuity Camera уже предлагает Apple.

Как настроить телефон Android для функционала веб-камеры через Phone Link:

  • Изначально убедитесь, что ваш телефон работает под управлением ОС Android 9 (Android Pie) или более новой версии, а приложение Link to Windows на вашем телефоне обновлено до версии 1.24012 или более новой.
  • Затем соедините свой телефон Android с ПК с помощью приложений Phone Link и Link to Windows: откройте приложение «Параметры» на своем компьютере, перейдите в «Bluetooth и устройства» и «Мобильные устройства», а затем нажмите «Управление устройствами», чтобы получить обновление хоста Cross Device Experience Host в Microsoft Store. После обновления включите переключатель «Использовать как подключенную камеру» в разделе «Мои мобильные устройства».

Кроме потенциально лучшего качества преимущество использования камеры телефона как веб-камеры заключается в том, что можно транслировать как то, что находится перед вашим компьютером, так и то, что позади, переключаясь между передней и задней камерами своего телефона (ну и добавлять различные эффекты).

Google работает над внедрением подобной функции веб-камеры в Android 14 — однако решение Microsoft получит преимущество, когда оно в конце концов будет выпущено, хотя бы в том, что будет работать с более старыми версиями ОС.

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