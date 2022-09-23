Microsoft снова переделывает приложение для фотографий в Windows 11

В прошлом году Microsoft изменила дизайн своего приложения для фотографий, чтобы оно больше соответствовало эстетике Windows 11, однако теперь компания тестирует новую версию с измененным внешним видом и другими улучшениями.

Одно из наиболее заметных новшеств – это вид галереи, которая теперь предлагает по-новому просматривать фотографии. Разработчики упростили инструменты просмотра, поиска, управления и использования фотографий в коллекции пользователя. Также облегчен процесс создания резервных копий с помощью OneDrive.

Обновления доступны и для функции «Воспоминания», однако в сообщении Microsoft не уточняется, что именно изменится.

Из недостатков – отсутствие возможности использовать видеоредактор старого приложения. Взамен предложено приложение для редактирования видео Clipchamp, которое Microsoft приобрела в прошлом году и решила присоединить к Windows 11. Впрочем приверженцы старого редактора, могут скачать приложение под названием «Microsoft Photos Legacy» из официального магазина.

Обновленное приложение для фотографий могут потестить участники программы предварительной оценки Windows на канале Dev начиная со следующей среды. Остальные пользователи смогут воспользоваться приложением в октябре – оно станет доступным вместе с другими устройствами, которые Microsoft презентует на предстоящем мероприятии Surface 12 октября.

На неделе Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 11 – оно включает улучшения для продуктивности, игр и пользователей с нарушениями зрения.

Также уже со следующего месяца функции для Windows 11 начнут появляться с новой частотой – Microsoft не будет их привязывать к ежегодному обновлению, улучшения будут выходить по мере их готовности.

Источник: The Verge