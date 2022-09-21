Microsoft станет чаще выпускать новые функции для Windows 11 — без привязки к крупным ежегодным обновлениям

Уже со следующего месяца функции для Windows 11 начнут появляться с новой частотой – Microsoft не будет их привязывать к ежегодному обновлению, улучшения начнут появляться по мере их готовности.
Компания заявляет, что новые функции будут предоставляться через Microsoft Store, а также ежемесячные обновления безопасности – то есть большинство пользователей получат их автоматически. Для коммерческих пользователей предусмотрена возможность контроля обновлений при помощи универсальной групповой политики – ее можно настроить для включения или отключения новых функций, которые будут добавляться в версию 22H2 в течение следующего года.
Первые функции появятся уже в октябре и будут включать в себя следующие улучшения:
- «Проводник»
Microsoft добавит вкладки в приложении «Проводник» и обновит левую панель навигации, которая реорганизует расположение папок для большего удобства.
- «Фотографии»
Приложение «Фотографии» получит новые возможности для управления изображениями, новый дизайн галереи, упрощенные просмотр, поиск и резервное копирование фотографий в OneDrive.
- Предложенные действия
Появится новый пользовательский интерфейс, который будет возникать каждый раз, когда вы копируете номер телефона или дату, предлагая быстрые действия для обработки этих данных, например, добавление номера в список контактов или создание события в Outlook в районе даты, которую вы скопировали.
- Taskbar Overflow (переполнение панели задач)
Обновится интерфейс панели задач — появится отдельная возможность для перемещения иконок с панели, если она переполнена. Полезно для компьютеров с маленькими экранами или пользователей со слишком большими панелями задач.
- Поделиться на большем количестве устройств
Обновление для возможности делиться файлами на большем количестве устройств при помощи общего доступа.
- Улучшения Microsoft Store
Ожидается появление обновлений Microsoft Store со скриншотами в результатах поиска, возможностью восстанавливать приложения одним щелчком мыши и приложениями для Android, появляющимися в результатах поиска.
Официально объявлять о появлении функций Microsoft не будет, чем, конечно, немного усложнит их идентификацию. Компания намерена выпускать их до четырех раз в год — эксперты предполагают, что следующее мини-обновление Moment (название для внутреннего пользования) произойдет уже в феврале-марте 2023 года.
Ранее стало известно, что Microsoft переходит на традиционный трехлетний цикл разработки основных версий клиента Windows. Это означает, что Windows 11 получит «версию 23H2» уже в следующем году.
Сейчас компания находится на ранних стадиях планирования и разработки следующей основной версии клиента Windows, которая должна выйти в 2024 году. В настоящее время неизвестно, будет ли этот выпуск обновлением Windows 11 или появится продукт Windows уже с новой цифрой.
Вышло первое крупное обновление Windows 11 (22H2) с улучшениями для продуктивности, игр и пользователей с нарушениями зрения
Источник: Windows Central