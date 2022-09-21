Microsoft станет чаще выпускать новые функции для Windows 11 — без привязки к крупным ежегодным обновлениям

Уже со следующего месяца функции для Windows 11 начнут появляться с новой частотой – Microsoft не будет их привязывать к ежегодному обновлению, улучшения начнут появляться по мере их готовности.

Компания заявляет, что новые функции будут предоставляться через Microsoft Store, а также ежемесячные обновления безопасности – то есть большинство пользователей получат их автоматически. Для коммерческих пользователей предусмотрена возможность контроля обновлений при помощи универсальной групповой политики – ее можно настроить для включения или отключения новых функций, которые будут добавляться в версию 22H2 в течение следующего года.

Первые функции появятся уже в октябре и будут включать в себя следующие улучшения:

«Проводник»

Microsoft добавит вкладки в приложении «Проводник» и обновит левую панель навигации, которая реорганизует расположение папок для большего удобства.

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«Фотографии»

Приложение «Фотографии» получит новые возможности для управления изображениями, новый дизайн галереи, упрощенные просмотр, поиск и резервное копирование фотографий в OneDrive.

Предложенные действия

Появится новый пользовательский интерфейс, который будет возникать каждый раз, когда вы копируете номер телефона или дату, предлагая быстрые действия для обработки этих данных, например, добавление номера в список контактов или создание события в Outlook в районе даты, которую вы скопировали.

Taskbar Overflow (переполнение панели задач)

Обновится интерфейс панели задач — появится отдельная возможность для перемещения иконок с панели, если она переполнена. Полезно для компьютеров с маленькими экранами или пользователей со слишком большими панелями задач.

Поделиться на большем количестве устройств

Обновление для возможности делиться файлами на большем количестве устройств при помощи общего доступа.

Улучшения Microsoft Store

Ожидается появление обновлений Microsoft Store со скриншотами в результатах поиска, возможностью восстанавливать приложения одним щелчком мыши и приложениями для Android, появляющимися в результатах поиска.

Официально объявлять о появлении функций Microsoft не будет, чем, конечно, немного усложнит их идентификацию. Компания намерена выпускать их до четырех раз в год — эксперты предполагают, что следующее мини-обновление Moment (название для внутреннего пользования) произойдет уже в феврале-марте 2023 года.

Ранее стало известно, что Microsoft переходит на традиционный трехлетний цикл разработки основных версий клиента Windows. Это означает, что Windows 11 получит «версию 23H2» уже в следующем году.

Сейчас компания находится на ранних стадиях планирования и разработки следующей основной версии клиента Windows, которая должна выйти в 2024 году. В настоящее время неизвестно, будет ли этот выпуск обновлением Windows 11 или появится продукт Windows уже с новой цифрой.

Источник: Windows Central