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Microsoft станет чаще выпускать новые функции для Windows 11 — без привязки к крупным ежегодным обновлениям

Microsoft станет чаще выпускать новые функции для Windows 11 — без привязки к крупным ежегодным обновлениям

Уже со следующего месяца функции для Windows 11 начнут появляться с новой частотой – Microsoft не будет их привязывать к ежегодному обновлению, улучшения начнут появляться по мере их готовности.

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Компания заявляет, что новые функции будут предоставляться через Microsoft Store, а также ежемесячные обновления безопасности – то есть большинство пользователей получат их автоматически. Для коммерческих пользователей предусмотрена возможность контроля обновлений при помощи универсальной групповой политики – ее можно настроить для включения или отключения новых функций, которые будут добавляться в версию 22H2 в течение следующего года.

Первые функции появятся уже в октябре и будут включать в себя следующие улучшения:

  • «Проводник»

Microsoft добавит вкладки в приложении «Проводник» и обновит левую панель навигации, которая реорганизует расположение папок для большего удобства.

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  • «Фотографии»

Приложение «Фотографии» получит новые возможности для управления изображениями, новый дизайн галереи, упрощенные просмотр, поиск и резервное копирование фотографий в OneDrive.

  • Предложенные действия

Появится новый пользовательский интерфейс, который будет возникать каждый раз, когда вы копируете номер телефона или дату, предлагая быстрые действия для обработки этих данных, например, добавление номера в список контактов или создание события в Outlook в районе даты, которую вы скопировали.

  • Taskbar Overflow (переполнение панели задач)

Обновится интерфейс панели задач — появится отдельная возможность для перемещения иконок с панели, если она переполнена. Полезно для компьютеров с маленькими экранами или пользователей со слишком большими панелями задач.

  • Поделиться на большем количестве устройств

Обновление для возможности делиться файлами на большем количестве устройств при помощи общего доступа.

  • Улучшения Microsoft Store

Ожидается появление обновлений Microsoft Store со скриншотами в результатах поиска, возможностью восстанавливать приложения одним щелчком мыши и приложениями для Android, появляющимися в результатах поиска.

Официально объявлять о появлении функций Microsoft не будет, чем, конечно, немного усложнит их идентификацию. Компания намерена выпускать их до четырех раз в год — эксперты предполагают, что следующее мини-обновление Moment (название для внутреннего пользования) произойдет уже в феврале-марте 2023 года.

Ранее стало известно, что Microsoft переходит на традиционный трехлетний цикл разработки основных версий клиента Windows. Это означает, что Windows 11 получит «версию 23H2» уже в следующем году.

Сейчас компания находится на ранних стадиях планирования и разработки следующей основной версии клиента Windows, которая должна выйти в 2024 году. В настоящее время неизвестно, будет ли этот выпуск обновлением Windows 11 или появится продукт Windows уже с новой цифрой.

Вышло первое крупное обновление Windows 11 (22H2) с улучшениями для продуктивности, игр и пользователей с нарушениями зрения

Источник: Windows Central


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