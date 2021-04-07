Microsoft тестирует новый способ охлаждения серверов – с полным погружением оборудования в жидкость





Корпорация Microsoft начинает использовать альтернативные способы охлаждения своих серверов. Она погружает свои серверы в жидкость, чтобы повысить их производительность и энергоэффективность. Так, серверная стойка используется в производственных нагрузках, будучи погружённой в ванную с жидкостью. Хотя такой подход применяется в отрасли уже несколько лет, Microsoft утверждает, что она является «первым поставщиком облачных сервисов, использующим двухфазное иммерсионное охлаждение в производственной среде».

Охлаждение оборудования осуществляется путём полного погружения серверных стоек в специально разработанную непроводящую жидкость. Жидкость на основе фторуглерода отводит тепло при прямом попадании на компоненты. При этом жидкость достигает точки кипения при относительно низкой температуре (50 градусов Цельсия), конденсируется и снова падает в ванну в виде капель. Это создаёт систему охлаждения с замкнутым контуром, снижая затраты, поскольку не требуется энергия для перемещения жидкости по резервуару, а также не требуется охладитель для конденсатора.

Как заявляет вице-президент группы перспективных разработок Microsoft для центров обработки данных Кристиан Белади, фактически серверная стойка погружена в резервуар с жидкостью. При этом можно видеть, что жидкость закипает при контакте с компонентами оборудования, выделяющими тепло.

В настоящее время большинство центров обработки данных имеют оборудованы системами воздушного охлаждения. В них используется наружный воздух, который охлаждается с помощью испарения до температуры ниже 35 градусов Цельсия. Такой способ требует использования большого количества воды. Однако новый метод жидкостной ванны позволит уменьшить расхода воды.

«Это потенциально устранит необходимость в потреблении воды в центрах обработки данных, так что это действительно важно для нас», — говорит Белади.

Новый подход обеспечивает ещё одно преимущество. Он позволяет Microsoft более плотно компоновать оборудование. Это должно сократить объём необходимого пространства по сравнению с традиционным воздушным охлаждением. Microsoft сначала тестирует новую систему охлаждения с небольшой внутренней производственной нагрузкой, но в будущем планирует использовать её более широко. Пока что проводятся тесты с одной серверной стойкой, но уже скоро планируется перейти к новому этапу тестирования с применением нескольких стоек.

Источник: The Verge