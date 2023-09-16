Microsoft тестирует AI writing в браузере Edge – удобное и быстрое редактирование текста в интернете с помощью ИИ

Microsoft Edge вскоре может изменить мир блогов, журналистики и написания электронной почты с помощью нового инструмента AI writing. Эта функция работает на основе GPT-4 и Bing AI и помогает создавать тексты для интернета.

Можно выделить текст на любой веб-странице и попросить Microsoft Edge переписать его в желаемом тоне, длине и т.д. AI writing полностью настраивается и работает как окно Compose, доступное через боковую панель. Однако основное отличие между обеими функциями состоит в том, что AI writing интегрирован в сеть.

Благодаря интеграции ИИ в Edge можно быстро генерировать идеи для написания, проработки, переписывания, изменения тона, формата текста и т.д. Функция доступна в Canary-версии Edge ограниченному кругу пользователей.

Когда AI writing включен в настройках, выберите текст в поле и нажмите Rewrite. Edge создаст новую версию выбранного текста и вы сможете вставить ее в текстовое поле или внести изменения с помощью ИИ. Можно выбрать тон, стиль и длину текста.

После внесения изменений можно переписать текст или выбрать «заменить», чтобы использовать содержимое, созданное ИИ.

Новая функция поможет упростить множество текстовых операций, которые могут многократно выполняться в течение дня – изменить стилистику, сформулировать что-то в нужном ключе, сократить и резюмировать длинный текст. Она находится в стадии предварительного рассмотрения в небольшой тестовой группе.

Источник: Wndows Latest