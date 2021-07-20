Microsoft выпустила CBL-Mariner — собственный дистрибутив Linux для внутреннего использования

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Microsoft решила не ограничиваться добавлением полноценного ядра Linux в Windows и выпустила собственный дистрибутив Linux — встречайте проект CBL-Mariner с открытым исходным кодом, который распространяется под лицензией MIT и уже доступен всем желающим на GitHub.

Microsoft резко изменила стратегию, взяв курс на сближение с ранее ненавистной ОС Linux, которую бывший гендиректор компании Стив Балмер называл «раковой опухолью» (с тех пор он и другие больше так не считают), и поддержку Open Source сразу после вступления Сатьи Наделлы в должность CEO. С тех пор компания, которая недавно перешагнула рубеж в два триллиона долларов капитализации, неуклонно следует этим курсом. К слову, Сатья Наделла с недавних пор также занимает пост председателя совета директоров Microsoft. Такого не было более чем два десятилетия — со времен, когда Билл Гейтс занимал обе эти должности.

В репозитории CBL-Mariner на GitHub сказано, что это «внутренний дистрибутив Linux для облачной инфраструктуры и периферийных продуктов и услуг Microsoft», который «был разработан для обеспечения единой платформы для этих устройств и услуг» и «развития способности Microsoft быть в курсе новостей по обновлениям Linux».

Впервые о существовании CBL-Mariner сообщил ZDNet в ноябре 2020 года, а ранее в этом месяце разработчик Microsoft Хуан Рей опубликовал доходчиво написанное руководство по установке дистрибутива для всех, кто имеет минимальное представление о Linux. И вот сейчас, похоже, Microsoft переходит к фактическому использованию собственного дистрибутива Linux для внутренних проектов (эдак и до замены стандартного ядра Windows на Linux недалеко😀).

Что интересно, Microsoft выпустила собственный дистрибутив Linux спустя месяц после анонса Windows 11, которая выйдет осенью, и всего спустя неделю после анонса сервиса Microsoft 365 («облачной» ОС по подписке для бизнеса).