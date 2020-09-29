Эрик Реймонд: «Microsoft пора заменить ядро Windows на Linux»





Известный американский программист и пропагандист open source Эрик Реймонд на днях сделал весьма холиварный пост на тему Microsoft и open source. Он считает, что Windows — это ничто иное, как пережиток прошлого, дескать, направление больше не генерирует достаточно выручки, чтобы считаться важным и его пора оставить позади. Теперь, когда кассу Microsoft делает Azure, компания должна заменить Windows на Linux, который будет запускать слой эмуляции для обеспечения обратной совместимости с более старыми приложениями.

Вот только это заявление не соответствует действительности. Несмотря на то, что выручки от этого направления не растет, оно по-прежнему является одной из самых доходных частей бизнеса Microsoft. Облачный бизнес Azure в будущем, вероятно, превзойдет Windows, но пока этого не случилось. Как бы там ни было, Реймонд убежден, что по мере роста Azure направление Windows будет становится все менее важным и в конечном итоге разработка Windows потеряет смысл.

«Если смотреть с точки зрения хладнокровной максимизации прибыли, продолжение разработки Windows — это то, чем Microsoft предпочла бы не заниматься. Вместо этого им было бы лучше инвестировать больше в Azure, которая, как считается, сейчас использует больше экземпляров Linux, чем Windows». Эрик Реймонд, американский программист и пропагандист open source

Эрик Реймонд явным образом спекулирует на том, что направление Windows не является приоритетным для компании. Но это не новость, причем уже очень давно. Но возможно пропагандист open source просто решил таким образом потроллить Microsoft (мы, например, шутили насчет открытия исходного кода Windows, а его взяли и слили), которая в последнее время то и делает, что добавляет поддержку Linux в свои продукты.

Одновременно со вступлением Сатьи Надделы в должность гендиректора Microsoft в 2014 году компания и взяла устойчивый курс на сближение с Linux и поддержку open source. С тех пор Microsoft неуклонно следует этим курсом. В качестве недавних примеров можно вспомнить добавление полноценного ядра Linux в новейшей версии Windows 10 (в будущем появится и поддержка приложений GUI наряду с аппаратным ускорением) и портирование Microsoft Edge на Linux.

Источник: Neowin и esr.ibiblio.org