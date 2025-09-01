Microsoft и Phison отрицают сбой SSD из-за обновления Windows 11 — не смогли воспроизвести

Что-то действительно происходило с SSD отдельных пользователей в последнее время, но Microsoft, производитель Windows 11, и Phison, производитель контроллеров, не смогли выяснить причину.

Во второй половине августа появились сообщения, что обновление Windows 11 KB5063878 якобы приводит к неисправностям записи файлов объемом более 50 ГБ на накопитель, заполненный минимум на 60%. Однако, после недельного расследования Microsoft обнаружила, что обновление не вызывало проблемы.

«После тщательного расследования Microsoft не обнаружила связи между обновлением безопасности Windows за август 2025 года и типами сбоев жесткого диска, о которых сообщалось в социальных сетях», — говорится в заявлении компании.

Ранее некоторые пользователи утверждали, что ошибка влияет на то, как твердотельные накопители обрабатывают кэш, и что модели без DRAM и с контроллерами Phison пострадали больше всего. Тестирование 21 различных SSD показало, что устройства с контроллерами других брендов также испытывали сбои. Накопители восстанавливали работу после перезагрузки системы, за исключением модели Western Digital SA510 на 2 ТБ.

Хотя случай кажется не слишком распространенным, публикация документа со списком контроллеров Phison, на которые якобы повлияла проблема вызвала скандал. Компания решительно возразила, что файл происходит от нее, и заявила, что будет судиться против авторов «утечки». Phison продолжила тестирование и после 4500 часов испытаний заявила, что не может воспроизвести ситуацию. Компания на всякий случай порекомендовала пользователям, работающим с большими нагрузками на хранилища данных, устанавливать радиаторы на SSD.

Через несколько дней после этого Microsoft также опубликовала свое заключение. Согласно ему, нет связи между сбоями накопителей и последним обновлением безопасности. Внутреннее тестирование не выявило повышенного риска отказа SSD или повреждения файлов, данные телеметрии пострадавших накопителей также не дали никаких значимых результатов. Также компания утверждает, что ни один клиент не обращался непосредственно в ее техническую поддержку с подобной проблемой.

Таким образом, Phison и Microsoft фактически заявляют, что не могут воспроизвести проблему, а последняя пришла к выводу, что обновление к ней непричастно. Однако несколько сообщений о сбоях накопителей после обновления все же имели место Tom’s Hardware предполагает, что накопители могли иметь какие-то особенности, на которые наложились обновления. Также это не первый случай, когда производители оборудования или ПО отрицают проблемы, глубокая подоплека которых выясняется со временем.