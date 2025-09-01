banner
Новости Технологии 01.09.2025 comment views icon

Microsoft и Phison отрицают сбой SSD из-за обновления Windows 11 — не смогли воспроизвести

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Microsoft и Phison отрицают сбой SSD из-за обновления Windows 11 — не смогли воспроизвести

Что-то действительно происходило с SSD отдельных пользователей в последнее время, но Microsoft, производитель Windows 11, и Phison, производитель контроллеров, не смогли выяснить причину.

Во второй половине августа появились сообщения, что обновление Windows 11 KB5063878 якобы приводит к неисправностям записи файлов объемом более 50 ГБ на накопитель, заполненный минимум на 60%. Однако, после недельного расследования Microsoft обнаружила, что обновление не вызывало проблемы.

«После тщательного расследования Microsoft не обнаружила связи между обновлением безопасности Windows за август 2025 года и типами сбоев жесткого диска, о которых сообщалось в социальных сетях», — говорится в заявлении компании.

Ранее некоторые пользователи утверждали, что ошибка влияет на то, как твердотельные накопители обрабатывают кэш, и что модели без DRAM и с контроллерами Phison пострадали больше всего. Тестирование 21 различных SSD показало, что устройства с контроллерами других брендов также испытывали сбои. Накопители восстанавливали работу после перезагрузки системы, за исключением модели Western Digital SA510 на 2 ТБ.

Хотя случай кажется не слишком распространенным, публикация документа со списком контроллеров Phison, на которые якобы повлияла проблема вызвала скандал. Компания решительно возразила, что файл происходит от нее, и заявила, что будет судиться против авторов «утечки». Phison продолжила тестирование и после 4500 часов испытаний заявила, что не может воспроизвести ситуацию. Компания на всякий случай порекомендовала пользователям, работающим с большими нагрузками на хранилища данных, устанавливать радиаторы на SSD.

Через несколько дней после этого Microsoft также опубликовала свое заключение. Согласно ему, нет связи между сбоями накопителей и последним обновлением безопасности. Внутреннее тестирование не выявило повышенного риска отказа SSD или повреждения файлов, данные телеметрии пострадавших накопителей также не дали никаких значимых результатов. Также компания утверждает, что ни один клиент не обращался непосредственно в ее техническую поддержку с подобной проблемой.

Таким образом, Phison и Microsoft фактически заявляют, что не могут воспроизвести проблему, а последняя пришла к выводу, что обновление к ней непричастно. Однако несколько сообщений о сбоях накопителей после обновления все же имели место Tom’s Hardware предполагает, что накопители могли иметь какие-то особенности, на которые наложились обновления. Также это не первый случай, когда производители оборудования или ПО отрицают проблемы, глубокая подоплека которых выясняется со временем.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Fallout 5 получила «полностью зеленый свет» после отмены другого проекта, — журналист
Windows 11 25H2 уже у вас на ПК, только вы об этом не знаете
Windows 11 25H2 доступна в канале Release Preview — релиз ожидается в этом году
Тест «чистой» и «грязной» Windows 11 в играх дал неожиданный результат
Windows 11 получит адаптивное энергосбережение — ноутбук «будет жить» дольше, но работать иначе
GPT-5 приближается: Windows 11, Microsoft 365 Copilot и Azure уже вносят изменения
Microsoft уволила 9 000 работников — почти 50% в студиях Xbox
Microsoft на взлете до $4 трлн: стремительный рост капитализации на фоне увольнений и внедрения ИИ
Asus ROG Xbox Ally выйдет в октябре: с масштабированием Automatic Super Resolution (Auto SR) и программой совместимости игр
Вице-президент Microsoft: Windows 2030 обойдется без мыши и клавиатуры, управлять будут голос и ИИ
Исследование Microsoft: верочтность распознавнія человеком изображения ИИ «немного больше, чем подбрасывание монеты»
Microsoft позволяла инженерам из Китая работать с системами Пентагона с минимальным надзором
Ремонтник консолей наткнулся на "редкую" Xbox, которую заблокировали из-за долгов
Microsoft опровергает потерю Windows 400 млн пользователей и заменяет неудачный текст в блоге
Microsoft закрыла магазин фильмов на Xbox и ПК
Windows Phone возвращается? Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
Отдел графики Xbox ищет новых работников сообщением с плохо сгенерированным ИИ-изображением
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
Новое меню «Пуск» Windows 11 сортирует приложения небольшим файлом — без какого-либо ИИ
"Проводник" Windows 11 получит много обновлений
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить