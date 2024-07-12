Процессоры Intel 13-го и 14-го поколений «глючат» еще и на серверах — поставщики советуют AMD

Уже известно, что процессоры Intel 13-го и 14-го поколений (Raptor Lake) имеют проблемы со стабильностью, в частности, в играх. Однако ютубер Level1Techs обнаружил, что явление также распространено в центрах обработки данных

Энтузиаст Linux получил данные о сбоях с тысяч серверов, на которых работают процессоры Intel Raptor Lake Core i9 серии K. Он обнаружил, что примерно 50% серверов на Raptor Lake имеют проблемы со стабильностью, несмотря на то, что на каждом из них работают материнские платы серверного класса с разъемом LGA1700 от Asus или Supermicro.

Проблемы стабильности этих серверов стали настолько распространенными, что они влияют на то, как поставщики серверов ведут бизнес со своими клиентами. Level1Techs выделяет одного поставщика серверов, который взимает более $1000 за свои серверы на базе Core i9-14900K по сравнению с серверами на базе процессора Ryzen 9 7950X, только за работу и ремонт на месте ($139 против $1280 за 7950X и 14900K). Эта дополнительная плата за обслуживание учитывается в цене самого сервера.

Этот же поставщик серверов сообщил Level1Tech, что количество случаев работы техподдержки, связанных со сбоями системы и проблемами стабильности, чрезвычайно высокое именно на Raptor Lake. Что хуже, обновление BIOS, отключение E-core и даже физическая замена чипа не гарантируют, что эти проблемы исчезнут. Это делает системы Raptor Lake кошмаром для поставщиков серверов.

«…Нам повезло с 12900KS и всегда везло с Xeon… что-то не так с 13900K и 14900K. Мы уже заменили многих клиентов 13900K на 14900K, и проблемы, похоже, исчезли не полностью… вместо этого мы направили клиентов на системы 7950X, они почти всегда быстрее».

Это открытие подтверждает, что проблемы стабильности Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh являются более сложными, чем считалось. Серверные материнские платы, используемые этими процессорами, полностью сосредоточены на стабильности и работе чипов в пределах спецификаций, без возможности разгона. Тот факт, что процессоры Intel 13-го и 14-го поколений все еще выходят из строя, свидетельствует о том, что проблема именно в них, а не в стороннем оборудовании.

Intel пыталась исправить проблемы Raptor Lake с помощью нескольких решений, включая внедрение базового профиля с более безопасными целевыми показателями мощности и обновление микрокода для устранения ошибки eTVB, из-за которой отдельные модели Raptor Lake повышали тактовую частоту. Однако все эти попытки полностью не имели окончательного успеха. Насколько известно, Intel все еще исследует основные проблемы стабильности Raptor Lake.

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Напомним, в апреле 2024 года стало широко известно о проблеме совместной работы чипов Intel Core i9 13 и 14 серии K. Производители материнских плат добавили в BIOS режим рекомендованных настроек Intel. Однако производитель процессоров назвал этот режим неверным и предложил корректные параметры. Как можно видеть, эти и дальнейшие усилия Intel с партнерами улучшили работу процессоров, однако не привели к окончательному решению проблемы. Последняя информация свидетельствует, что дело скорее всего в самих процессорах.

Источник: Tom`s Hardware

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