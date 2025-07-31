Microsoft заблокировала почту разработчика LibreOffice после критики в свой адрес — апелляции игнорируют

Критикуешь Microsoft? Не пользуешься почтой. С такой проблемой столкнулся разработчик LibreOffice Майк Каганский, которому заблокировали учетную запись Hotmail.

Айтишник заметил потерю доступа к аккаунту после того, как он попытался отправить рабочую рассылку. Для него блокировка оказалась неожиданностью, а особенно формулировка о нарушении соглашения предоставлении услуг. Лично он связал ситуацию с критикой политики Microsoft в отношении закрытых форматов и несовместимости с открытым ПО.

Попытка восстановить аккаунт превратилась в классический круг ада. Подтверждение через телефон не сработало: Microsoft требовала способы проверки, которых вообще не существует. Чтобы поговорить с представителем службы поддержки, надо было войти в настройки — а доступа нет. Впоследствии Каганский подал апелляцию с учетной записи жены. Результат тот же: стандартный ответ с повторением инструкций, которые не работают.

TechSpot подтверждает, что столкнулась с похожей проблемой: попытки восстановить Hotmail-аккаунт завершились бесконечными ошибками 404, сломанными страницами и тупиками. Ни один из предложенных методов не помог. Они считают, что это не единичный случай, а системная проблема восстановления аккаунтов в Microsoft. Такая же история может случиться с OneDrive. Один из пользователей потерял данные за 30 лет работы из-за бана без объяснений. 18 запросов на восстановление были проигнорированы Непонятные бани не редкость и для Xbox, хотя там шансов урегулировать ситуацию больше.

Пока Microsoft официально не прокомментировала инцидент. Онлайн-сообщество уже связывает его с давним конфликтом между компанией и сторонниками открытого программного обеспечения. LibreOffice неоднократно критиковала Microsoft за действия, которые затрудняют совместимость. В частности из-за использования собственных XML-схем, ограниченной поддержки OpenDocument 1.4 в Microsoft 365, а также стремления поощрить пользователей к переходу на платные сервисы. Поэтому трудно сказать, правда ли проблему можно назвать «охотой за головами» или просто ошибкой системы.

Источник: TechSpot