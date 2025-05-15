Новости Софт 15.05.2025 в 20:29 comment views icon

Microsoft закрывает API поиска Bing — разработчики потеряли важный инструмент

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft закрывает API поиска Bing — разработчики потеряли важный инструмент

В мире технологий даже крупные игроки иногда резко меняют курс — и это серьезно влияет на всю экосистему. Именно так произошло с Microsoft, которая неожиданно объявила, что полностью останавливает работу Bing Search API. Для многих разработчиков это — серьезный удар, особенно учитывая, что Google не предлагает аналогичного инструмента.

Bing Search API позволял разработчикам получать результаты поиска без рекламы, с учетом геолокации, с миллиардов веб-страниц. Этот инструмент использовали не только независимые разработчики, но и крупные сервисы. Например, даже конкурирующий поисковый сервис DuckDuckGo частично опирался на Bing API, чтобы обеспечить альтернативный опыт поиска без слежки.

И вот теперь — довольно неожиданно — Microsoft заявляет: Bing Search API будет окончательно отключен 11 августа 2025 года. Все существующие экземпляры API будут полностью выведены из эксплуатации, и API больше не будет доступен для использования. Никакой замены не предусмотрено. Это решение коснется всех, кто использует ресурсы F1 и S1-S9 в Bing Search, или F0 и S1-S4 в Bing Custom Search.

Сообщество разработчиков было удивлено этим внезапным заявлением от Microsoft. Также вызывает беспокойство жесткий график прекращения поддержки.

Microsoft советует использовать общедоступные веб-данные в режиме реального времени при создании ответов с помощью больших языковых моделей. Однако Grounding with Bing Search не является реальной альтернативой Bing Search API. Большая проблема заключается в том, что разработчики и пользователи не имеют доступа к «сырым» результатам поиска. А значит, создать полноценный поисковый функционал — невозможно. Это означает, что многие проекты останутся без ключевого источника данных.

К счастью, не все потеряно. В качестве альтернативы Bing Search API, разработчики могут использовать Brave Search API. Этот сервис уже используют такие стартапы, как Cohere, Perplexity и Mistral. Brave Search API считается более доступным по цене, особенно для небольших команд и проектов. При использовании до 2000 запросов в месяц он предлагается бесплатно, а если нужно больше, есть несколько гибких тарифов.

Это решение Microsoft может изменить рынок поисковых сервисов: крупные компании вынуждены искать новые источники данных, а меньшие — могут потерять функциональность. В то же время, это шанс для независимых проектов вроде Brave заявить о себе и предложить новые подходы к открытому вебу.

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Источник: neowin

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