Microsoft закрывает API поиска Bing — разработчики потеряли важный инструмент

В мире технологий даже крупные игроки иногда резко меняют курс — и это серьезно влияет на всю экосистему. Именно так произошло с Microsoft, которая неожиданно объявила, что полностью останавливает работу Bing Search API. Для многих разработчиков это — серьезный удар, особенно учитывая, что Google не предлагает аналогичного инструмента.

Bing Search API позволял разработчикам получать результаты поиска без рекламы, с учетом геолокации, с миллиардов веб-страниц. Этот инструмент использовали не только независимые разработчики, но и крупные сервисы. Например, даже конкурирующий поисковый сервис DuckDuckGo частично опирался на Bing API, чтобы обеспечить альтернативный опыт поиска без слежки.

И вот теперь — довольно неожиданно — Microsoft заявляет: Bing Search API будет окончательно отключен 11 августа 2025 года. Все существующие экземпляры API будут полностью выведены из эксплуатации, и API больше не будет доступен для использования. Никакой замены не предусмотрено. Это решение коснется всех, кто использует ресурсы F1 и S1-S9 в Bing Search, или F0 и S1-S4 в Bing Custom Search.

⚠️Microsoft is depreciating Bing Search API. And there is no replacement available. Grounding with Bing Search is suggested as alternative, but… “Developers and end users don't have access to raw content returned from Grounding with Bing Search” Means that I can’t build full… pic.twitter.com/DfsAesHZIA — Dmitry Katson (@DmitryKatson) May 13, 2025

Сообщество разработчиков было удивлено этим внезапным заявлением от Microsoft. Также вызывает беспокойство жесткий график прекращения поддержки.

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Microsoft советует использовать общедоступные веб-данные в режиме реального времени при создании ответов с помощью больших языковых моделей. Однако Grounding with Bing Search не является реальной альтернативой Bing Search API. Большая проблема заключается в том, что разработчики и пользователи не имеют доступа к «сырым» результатам поиска. А значит, создать полноценный поисковый функционал — невозможно. Это означает, что многие проекты останутся без ключевого источника данных.

К счастью, не все потеряно. В качестве альтернативы Bing Search API, разработчики могут использовать Brave Search API. Этот сервис уже используют такие стартапы, как Cohere, Perplexity и Mistral. Brave Search API считается более доступным по цене, особенно для небольших команд и проектов. При использовании до 2000 запросов в месяц он предлагается бесплатно, а если нужно больше, есть несколько гибких тарифов.

Это решение Microsoft может изменить рынок поисковых сервисов: крупные компании вынуждены искать новые источники данных, а меньшие — могут потерять функциональность. В то же время, это шанс для независимых проектов вроде Brave заявить о себе и предложить новые подходы к открытому вебу.

Источник: neowin