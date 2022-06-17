Microsoft запустила приложение для обеспечения безопасности Defender — оно доступно для пользователей Microsoft 365 на Windows, macOS, iOS и Android

Корпорация Microsoft создала новое приложение для обеспечения кибербезопасности под названием Defender. Хотя это обозначение уже на протяжении нескольких лет используется для встроенного в Microsoft средства антивирусной защиты, новое приложение Microsoft Defender является кросс-платформенным. К тому же, оно предназначено для подключения к существующему антивирусному ПО или дополнительной защиты устройства.

Новое приложение Microsoft Defender предлагается подписчикам тарифных планов Microsoft 365 Personal и Family. Оно доступно для Windows, macOS, iOS и Android, а функции отличаются, в зависимости от платформы. Например, на iOS и iPadOS нет антивирусной защиты, а вместо этого приложение предлагает средства защиты от веб-фишинга и панель управления, которая включает предупреждения для других устройств. В случае Android приложение включает антивирусную защиту и возможность сканирования на наличие вредоносных приложений. Приложение также сканирует ссылки для защиты от веб-фишинга.

Версия для Windows действует больше как панель мониторинга и не пытается заменить встроенное приложение безопасности Windows. При этом можно просматривать информацию о существующей антивирусной защите от Norton, McAfee или других поставщиков. Также можно просматривать и управлять средствами безопасности на разных устройствах. Microsoft Defender дополнительно предлагает предупреждения и советы по безопасности для нескольких устройств, хотя советы доступны только в Windows и macOS.

Многим пользователям это приложение может показаться лишним. Тем не менее пользу из него могут извлечь те пользователи, которые хотят обеспечить защиту для нескольких устройств членов своей семьи, имея при этом простую панель мониторинга и управления. В дальнейшем Microsoft намерена добавлять новые функции в Defender, включая «такие функции, как защита от кражи личных данных и безопасное онлайн-соединение».

Источник: The Verge