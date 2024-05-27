Microsoft запустила бета-версию Copilot в Telegram — до 30 запросов в сутки бесплатно

Запросы для Copilot можно отправлять непосредственно в мессенджере бесплатно, однако с ограничениями.

Microsoft запустила бета-версию своего чат-бота Copilot с искусственным интеллектом в мессенджере Telegram. Бот доступный бесплатно в версиях для Windows, macOS, Android и iOS, однако количество запросов ограничено до 30 в сутки

При запуске чат-бота в Telegram Copilot предложит ознакомиться с правилами использования и декларацией о конфиденциальности, а после подтверждения соглашения пользователь должен верифицироваться по номеру телефона.

Сейчас Copilot предлагает советы по путешествиям, рецептам, просмотру кино, прослушиванию музыки или даже идеи для свиданий. Для более сложных запросов бот предлагает перейти в веб-версию или воспользоваться приложениями для iOS или Android.

Напомним, что неделей ранее Microsoft анонсировала Copilot+ PC ─ ноутбуки со встроенными возможностями генеративного искусственного интеллекта, а также представила две собственные новые модели Surface Laptop и Surface Pro. Также корпорация представила ИИ-помощника для Teams и объявила, что внедрит Copilot в играх ─ первой стала Minecraft.

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