Microsoft запустила подписку 365 Premium: Office и Copilot Pro в одном пакете за $20 в месяц

Катерина Даньшина

Microsoft запустила передплату 365 Premium: пакет Office та Copilot Pro за $20 на місяць

Microsoft 365 Premium сочетает Office и искусственный интеллект по цене ChatGPT Plus.

Microsoft представила новую подписку Microsoft 365 Premium, которая предлагает доступ к программам Office и Copilot Pro по цене $20 в месяц.

«Это действительно будет наша самая мощная подписка на искусственный интеллект и производительность», говорит Гарет Ойстрик, старший директор по маркетингу Copilot Pro и Microsoft 365. «Она объединяет нашу проверенную коллекцию программ для производительности со встроенным Copilot, а также высокие лимиты на использование Copilot и эксклюзивные функции».

Что предлагают в подписке Microsoft 365 Premium?

Доступ к Copilot Pro включает самые высокие лимиты на генерацию изображений и голосовой GPT-4o, а также опции Deep Research, Vision и Actions наряду со стандартным «текстовым» использованием ИИ.

В случае с Office дублируются все преимущества Microsoft 365 Family, включая доступ к классическим программам Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook со встроенным Copilot) для шести человек, 1 ТБ хранилища на человека и многое другое.

Все эти изменения фактически означают конец отдельной подписки Copilot Pro. По словам Microsoft, она не исчезнет полностью, но ее продажу прекратят.

«Мы создали эту подписку для любого предпринимателя-одиночки, профессионала или работника, который стремится выполнять самые требовательные задачи производительности с помощью искусственного интеллекта», — говорит Ойстрик. «Если посмотреть на тариф, его стоимость и сравнить с конкурентами, то окажется, что ценность достаточно неоспорима».

Очевидно, что явным конкурентом здесь является ChatGPT Plus — подписка на ChatGPT от OpenAI, которая предлагает расширенный доступ к GPT-5 с более высокими лимитами, загрузку файлов, анализ данных и генерацию изображений по цене в $20 в месяц.

Нові значки Microsoft 365. Зображення: MicrosoftЕволюція піктограм Microsoft Office. Зображення: Microsoft

Дополнительно Microsoft открывает доступ к своим агентам рассуждения Researcher и Analyst в Microsoft 365 Premium, в дальнейшем они будут доступны в программах Word, PowerPoint и Excel. Также компания впервые за 7 лет обновила все значки программ Office, включая Word, PowerPoint, Teams и Outlook, добавив им новый, округленный вид; ожидается, что они появятся в подписке Microsoft 365 в ближайшие недели.

Microsoft развернула Windows 11 25H2: быстрое обновление и новые ошибки, исправления уже на подходе

Источник: Microsoft, The Verge

arrow left
arrow right
