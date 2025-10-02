Microsoft запустила подписку 365 Premium: Office и Copilot Pro в одном пакете за $20 в месяц

Microsoft 365 Premium сочетает Office и искусственный интеллект по цене ChatGPT Plus.
Microsoft представила новую подписку Microsoft 365 Premium, которая предлагает доступ к программам Office и Copilot Pro по цене $20 в месяц.
«Это действительно будет наша самая мощная подписка на искусственный интеллект и производительность», — говорит Гарет Ойстрик, старший директор по маркетингу Copilot Pro и Microsoft 365. «Она объединяет нашу проверенную коллекцию программ для производительности со встроенным Copilot, а также высокие лимиты на использование Copilot и эксклюзивные функции».
Что предлагают в подписке Microsoft 365 Premium?
Доступ к Copilot Pro включает самые высокие лимиты на генерацию изображений и голосовой GPT-4o, а также опции Deep Research, Vision и Actions наряду со стандартным «текстовым» использованием ИИ.
В случае с Office дублируются все преимущества Microsoft 365 Family, включая доступ к классическим программам Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook со встроенным Copilot) для шести человек, 1 ТБ хранилища на человека и многое другое.
Все эти изменения фактически означают конец отдельной подписки Copilot Pro. По словам Microsoft, она не исчезнет полностью, но ее продажу прекратят.
«Мы создали эту подписку для любого предпринимателя-одиночки, профессионала или работника, который стремится выполнять самые требовательные задачи производительности с помощью искусственного интеллекта», — говорит Ойстрик. «Если посмотреть на тариф, его стоимость и сравнить с конкурентами, то окажется, что ценность достаточно неоспорима».
Очевидно, что явным конкурентом здесь является ChatGPT Plus — подписка на ChatGPT от OpenAI, которая предлагает расширенный доступ к GPT-5 с более высокими лимитами, загрузку файлов, анализ данных и генерацию изображений по цене в $20 в месяц.
Дополнительно Microsoft открывает доступ к своим агентам рассуждения Researcher и Analyst в Microsoft 365 Premium, в дальнейшем они будут доступны в программах Word, PowerPoint и Excel. Также компания впервые за 7 лет обновила все значки программ Office, включая Word, PowerPoint, Teams и Outlook, добавив им новый, округленный вид; ожидается, что они появятся в подписке Microsoft 365 в ближайшие недели.
