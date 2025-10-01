Microsoft развернула Windows 11 25H2: быстрое обновление и новые ошибки, исправления уже на подходе

Microsoft начала развертывание своего традиционного «большого» обновления для Windows 11. Оно получило обозначение 25H2 (поскольку выходит во второй половине 2025 года). В отличие от предыдущих обновлений, на этот раз пользователи могут даже не заметить изменения — и вот почему.

Дело в том, что Windows 11 25H2 является так называемым «пакетом активации», который уже некоторое время мог быть на компьютерах пользователей. Как объяснил вице-президент Microsoft Джон Кейбл, обе версии — — 24H2 и 25H2 — работают на единой кодовой базе и ветке обслуживания. Это означает, что все новые функции, объявленные для версии 24H2, автоматически получат пользователи 25H2, и наоборот. Другими словами, независимо от того, какая из ветвей у вас есть, функции будут поступать через ежемесячные обновления.

Среди новых функций, которые уже начали появляться в Windows 11 в течение этого года, — обновленное меню «Пуск», улучшенная интеграция с телефонами и другие нововведения. Это результат перехода Microsoft к модели «непрерывных инноваций», когда новые функции поступают в течение года, а не раз в 12 месяцев.

Несмотря на это, версия 25H2 не является пустым обновлением. Она приносит ряд внутренних изменений, ориентированных на безопасность и производительность. По словам Кейбла, система получила улучшенные механизмы обнаружения уязвимостей, а также защищенное кодирование с поддержкой ИИ. Кроме того, из Windows 11 удалены устаревшие компоненты, такие как PowerShell 2.0 и инструмент командной строки Windows Management Instrumentation (WMIC), чтобы уменьшить потенциальные атаки.

Как получить Windows 11 25H2

Постепенное развертывание обновления уже началось. Чтобы установить Windows 11 25H2 среди первых, достаточно зайти в Параметры → Центр обновления Windows и включить опцию «Получать последние обновления сразу после выхода».

Кроме того, Microsoft выложила официальные ISO-образы Windows 11 25H2, которые позволяют выполнить «чистую» установку или обновление вручную.

Проблемы в Windows 11 25H2

Как и любое крупное обновление, Windows 11 25H2 не обошлось без проблем. По состоянию на 30 сентября Microsoft подтвердила по меньшей мере четыре известных сбоя:

Проблемы с DRM-контентом. Из-за ошибки в старом Enhanced Video Renderer в некоторых случаях не воспроизводится защищенное видео (DVD, Blu-ray, старые ТВ-приложения). Исправление ожидается в октябре 2025 года.

Сбои в Windows Update Standalone Installer (WUSA). Невозможность установить .msu-пакеты обновлений после кумулятивных апдейтов 24H2. Это затрагивает преимущественно корпоративных пользователей.

Неисправность SMBv1. Старый протокол совместного доступа к файлам перестал работать через NetBIOS. Microsoft советует переключаться на TCP или переходить на SMBv2/SMBv3.

Проблемы на ARM64. Media Creation Tool не создает установочные носители для ARM64-устройств. Можно использовать только x64-образы, пока не выйдет исправление.

Microsoft активно работает над устранением выявленных недостатков. Участники программы Windows Insider уже получили сборку 26220.6760 (KB5065793), где исправлен ряд проблем: сбои в «Параметрах», неисправности панели задач и системного трея, трудности с воспроизведением HDCP-защищенного видео, а также часть ошибок в SMBv1.

