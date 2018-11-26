Минэкономразвития Украины решило усилить ответственность туроператоров перед туристами и авиапассажирами, летящими на отдых

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Украинский авиационный эксперт Богдан Долинце сообщил, что Министерство экономического развития и торговли Украины решило встать на защиту прав и интересов туристов и авиапассажиров, летящих на отдых.

На рассмотрении в Государственной регуляторной службе Украины уже находится проект изменений в Постановление КМУ «О внесении изменений в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности», которые должны обеспечить защиту прав пассажиров чартерных рейсов и ограничить возможность деятельности операторов, которые будут нарушать условия предоставления туристических услуг.

Одним из самых интересных нововведений в постановлении стала необходимость извещать пассажиров чартерных рейсов о задержке рейсов на 4 и более часов, при этом проверка возможных задержек должна проводиться за 8 и 2 часа до запланированного времени вылета.

Также туроператоры будут обязаны размещать на своих официальных сайтах актуальную информацию о туристических агентах, которые осуществляют посредническую деятельность по реализации туристических услуг и количество договоров на туристическое обслуживание, заключенных непосредственно туроператором и/или через туристических агентов, с указанием страны временного пребывания.

Эти и другие нововведения призваны урегулировать отношения между туроператорами, турагентами и потребителями туристических услуг, а также усилить ответственность туроператоров перед украинскими туристами.

Соответствующий проект документа размещен на сайте Государственной регуляторной службы Украины, ознакомиться с ним можно по следующей ссылке.

Источник: Богдан Долинце