Минфин впервые выложил в открытый доступ данные всех местных бюджетов

Мы уже рассказывали в новостях сайта о проекте Министерства финансов Украины под названием Open Budget, в рамках которого осуществляется разработка специального сайта openbudget.gov.ua, где в понятной и наглядной форме подается разного рода финансовая информация. На данный момент этот сайт работает в тестовом режиме, его разработку ведет команда «Відкриті публічні фінанси», которая также отвечает за развитие проекта использования публичных средств Е-Data. И вот сейчас команда разработчиков преподнесла новость о том, что на сайте теперь можно найти данные всех местных бюджетов Украины. Министерство финансов Украины впервые выложило эти данные в открытый доступ. Таким образом, любой желающий может изучить доходную и расходную части бюджета по статьям той или иной области, города или даже села.

На сайте представлены данные в общей сложности 9603 местных бюджетов. На сайте приведены основные показатели выполнения бюджета за 2018 год (плановые и фактические) и проекта бюджета на 2019 год. Информация актуальная – по состоянию на октябрь. Сообщается, что обновлять ее будут ежемесячно, так что при желании можно будет контролировать наполнение и выполнение бюджета на различных уровнях.

Информация представлена в удобоваримой форме – в виде, таблиц, графиков и диаграмм. Всего в несколько кликов можно узнать, какие города или регионы являются дотационными, а какие находятся на самостоятельном финансовом обеспечении.

До конца года разработчики запустят еще два раздела «Державний борг» и «Фінансування бюджету» (государственного). Эти разделы будут содержать данные из отчетов о государственных долгах и движении денежных средств с целью покрытия дефицита бюджета Украины.

Остается добавить, что фактическая разработка сайта стартовала только в июле, а уже в сентябре была запущена его тестовая версия.