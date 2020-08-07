Минг-Чи Куо: Apple пришлось в последний момент менять поставщика защитных стёкол камер iPhone 12 из-за проблем с качеством

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Известный точностью своих сведений аналитик Минг-Чи Куо рассказал о том, что компания Apple столкнулась с проблемой качества при тестировании линз объективов iPhone 12, которые предлагает один из её поставщиков. Наружное стекло широкоугольного объектива потрескалось во время проверок.

Данная проблема была обнаружена во время испытания при высокой температуре и высокой влажности. Данный тест призван подтвердить, что камеры могут работать в тропическом климате. Проблема обнаружена в модулях камер iPhone 12 не Pro версий. Она затрагивает обычные версии с диагональю экрана 5,4 и 6,1 дюйма. Поставщиком этих проблемных модулей является компания Yujingguang. Пока неизвестно, сможет ли компания устранить проблему до презентации смартфонов нового поколения.

Вместе с тем, объективы от другого поставщика – компании Largan – успешно прошли испытания. Ожидается, что компания сможет нарастить объёмы производства, чтобы компенсировать недостачу компонентов из-за бракованных модулей Yujingguang. Хотя сама Apple уже подтвердила, что iPhone 12 поступит в продажу «на несколько недель позже», чем обычно.

Также ожидается, что в связи с возникшей ситуации провинившийся поставщик предоставит компании Apple существенную скидку на свою продукцию, чтобы возобновить сотрудничество. Если обычно Apple платит за такие модули около $2-2,20, то теперь Yujingguang может быть вынуждена согласиться на цену около $1,50.

Дополнительно сообщается, что версии iPhone 12 Pro могут появиться на рынке позже, чем обычные модели.

Источник: 9to5mac