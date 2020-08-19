Министерство иностранных дел Украины с 1 ноября будет выдавать электронные визы по обновленной процедуре, консульский сбор снизят с $85 до $20

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что с 1 ноября 2020 украинские электронные визы (е-Визы) будут оформляться по новой, современной и удобной процедуре. Сегодня, 19 августа, Правительство одобрило соответствующую инициативу МИД.

«Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступление в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд «Украина» более современным и привлекательным», — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Благодаря предложенным МИД-ом нововведениям заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры). В целом е-Визы будут выдаваться значительно быстрее — срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней).

В дополнение к существующей разовой электронной визе появится новый тип виз — е-Виза для двукратного въезда. Что немаловажно, будут существенно снижены тарифные ставки консульского сбора — вместо $85 за оформление разовой электронной визы, консульский сбор за такую е-Визу составит $20, а за двукратную — $30.

Напомним, что Украина начала оформлять электронные визы для иностранцев еще в 2018 году, данная услуга доступна жителям 46 стран мира.

Источник: Министерство иностранных дел Украины