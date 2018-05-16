Министерство юстиции Украины запустило открытый электронный реестр предприятий-должников по выплате зарплат

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Министерство юстиции Украины в рамках проекта по взысканию долгов по зарплате в пользу работников запустило открытый электронный реестр предприятий-должников, который можно найти по адресу erb.minjust.gov.ua. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Мы запустили публичный электронный реестр злостных должников по выплате заработной платы. В него вошли предприятия как государственной, так и корпоративной форм собственности. Теперь каждый желающий сможет без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам. Особенно актуальной эта информация может быть для бизнесменов для принятия правильного решения, стоит ли иметь дело с тем или иным контрагентом», — подчеркнул глава Минюста.

Он обратил особое внимание на то, что в список попали все без исключения должники, никаких поблажек ни для кого не делали. Более того, в каждом регионе создали местную «Доску Позора» злостных неплательщиков заработной платы.

По словам Павла Петренко, со 2 апреля 2018 года, когда стартовала кампания по взысканию долгов с неплательщиков зарплат, начали действовать спецгруппы государственных исполнителей, работа которых сфокусирована на выполнении таких решений. Также была внедрена система мониторинга показателей динамики задолженности. Кроме этого, на базе региональных управлений юстиции стартовала масштабная информационная кампания.

«С начала 2018 года органами юстиции взыскано почти 170 млн грн долгов по выплате заработной платы в пользу около 13 тыс. человек. Если до начала работы штабов Минюста ежемесячный уровень погашения долгов составлял 32,3 млн грн, то после старта кампании только за полтора месяца нами взыскано уже 73,8 млн грн долгов по выплате зарплаты по всей стране», — добавил министр юстиции.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства заявил, что существующие на украинских предприятиях проблемы не могут быть причиной наращивания задолженности по заработным платам, поэтому перекладывать их на плечи рабочих — недопустимое явление.

Источник: Кабмин Украины (1, 2)